Giải Cầu lông Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Quảng Nam lần thứ XV tranh cúp Prokennex lần thứ II năm 2020 vừa khép lại (diễn ra từ 18 - 20.12) một lần nữa khẳng định thương hiệu của một giải thể thao phong trào.

Niềm vui đoạt cúp vô địch của CLB Phan Châu Trinh. Ảnh: T.V

Sân chơi quy mô lớn

Lần thứ 15 giải cầu lông các CLB toàn tỉnh được tổ chức cho thấy sức sống mãnh liệt của một sân chơi do Liên đoàn Cầu lông tỉnh Quảng Nam mở ra nhiều năm nay. Giải đấu này ngày càng khẳng định thương hiệu khi tạo ra sức hút rất lớn đối với phong trào tập luyện và thi đấu trên địa bàn tỉnh. Cũng như những năm gần đây, giải lần này có quy mô khá lớn với sự tham gia của 343 tay vợt đến từ 20 CLB của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, từ Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình cho đến Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn... Tất cả hội tụ về Nhà thi đấu TD-TT tỉnh tranh tài, tạo nên một giải đấu sôi động, cống hiến cho người xem nhiều trận cầu hấp dẫn, chất lượng.

Được coi là giải đấu “2 trong 1” khi tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) ở nhiều lứa tuổi khác nhau (từ 18 tuổi trở lên) thi đấu cọ xát, giao lưu học hỏi, góp phần phát triển phong trào, đây còn là dịp để các tay vợt trẻ (từ 17 tuổi trở xuống) thể hiện mình, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Vì vậy, đều đặn trong nhiều năm qua, bên cạnh 5 nhóm tuổi truyền thống (gồm 18 - 30, 31 - 40, 41 - 50, 51 - 55, trên 55 tuổi), ban tổ chức còn mở thêm 3 nội dung dành cho các tay vợt trẻ, gồm 12 - 15 tuổi, 16 - 17 tuổi và nhóm rất trẻ là dưới 12 tuổi. Việc tổ chức nội dung này cho thấy đó là một quyết định đúng khi các nội dung đều thu hút khá đông VĐV tham gia, số lượng nhiều nhất cũng là nhóm tuổi nhỏ nhất giải (dưới 12 tuổi) có đến 18 tay vợt nam và 12 tay vợt nữ thi đấu nội dung đơn.

Những trận đấu của các tay vợt nhỏ tuổi diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, nhất là trận chung kết đều khá kịch tính trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Trần Ngọc Mỹ (Nhà văn hóa thiếu nhi Tam Kỳ), Huỳnh Phạm Thảo Nguyên (CLB Hùng Vương) nhóm dưới 12 tuổi, Nguyễn Đức Minh (Hiệp Đức), Trần Thanh Tâm (Núi Thành) nhóm 12 - 15 tuổi và Bùi Xuân Đạt (Núi Thành), Đỗ Thị Hồng Nhung (CLB Sông Tiên) nhóm tuổi 16 - 17 là những nhà vô địch nội dung cá nhân. Có một điều khá đặc biệt là có một số CLB chuyên đào tạo trẻ như Điện Phước (Điện Bàn) hay Nhà văn hóa thiếu nhi Tam Kỳ nhiều năm nay đã khẳng định được mình. Tuy nhiên, thành công nhất năm nay là CLB Núi Thành với 3 huy chương vàng (HCV) và CLB Hiệp Đức với 2 HCV.

Ấn tượng CLB Phan Châu Trinh

Trong 2 ngày 19 và 20.12 hơn 110 VĐV tham gia giải Bóng bàn các CLB tỉnh Quảng Nam 2020 tại Trung tâm Thi đấu và dịch vụ thể thao Sang Kỳ An (Tam Kỳ). Đây là giải đấu lần đầu tiên do Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức song sân chơi này có quy mô khá lớn và quy tụ được nhiều tay vợt mạnh đến từ 20 CLB của các địa phương trên địa bàn tỉnh như Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Nam Giang, Hội An, Tam Kỳ, Hiệp Đức, Điện Bàn… Các VĐV tranh tài ở nội dung đồng đội A-B và đôi hỗn hợp C-D.

Mọi năm, cuộc đua tranh toàn đoàn giữa CLB Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) và Công an tỉnh và phần nào đó là Sông Thu (Điện Bàn) diễn ra khá gay cấn. Rất tiếc giải lần này, 2 đối thủ cạnh tranh vắng mặt nên CLB Phan Châu Trinh gần như “một mình một ngựa” trên con đường đi đến ngôi vị cao nhất toàn đoàn. Dự tranh ở cả 17 nội dung, sức mạnh của họ thể hiện qua việc giành quyền vào chung kết đến 15 nội dung và chung cuộc chiến thắng 11. Với thành tích thuyết phục đó, CLB Phan Châu Trinh lần thứ 2 liên tiếp xuất sắc đoạt cúp vô địch toàn đoàn. Đây là chiếc cúp vô địch thứ 7 trong 8 năm gần đây (chỉ có năm 2018 CLB Phan Châu Trinh để vuột chiếc cúp vô địch toàn đoàn về tay CLB Công an tỉnh).

Sự vắng mặt của CLB Công an tỉnh và Sông Thu cũng là cơ hội để CLB Thăng Bình thể hiện mình và bay cao trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Giải năm 2019, CLB Thăng Bình có kết quả khiêm tốn khi chỉ giành được 1 HCV. Thế nhưng năm nay, các VĐV của họ mang về đến 4 HCV, tất nhiên kèm theo đó là phần thưởng giải nhì toàn đoàn. Trong khi đó, dù không mang về tấm HCV nào nhưng với việc có 1 HCB và 6 HCĐ, CLB Hiệp Đức vẫn giành được giải ba toàn đoàn. Các CLB Quế Sơn, Hùng Vương dù thi đấu khá tốt, có được HCV song do không đủ nội dung theo quy định để xếp hạng toàn đoàn. Đặc biệt, ở giải năm nay niềm vui mang đến với hầu hết CLB khi có đến 18/20 CLB tham gia đều có huy chương đem về.