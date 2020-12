Hội An phát triển điện mặt trời mái nhà

Trước những tiện ích từ hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) mang lại, Điện lực Hội An đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân và tổ chức, doanh nghiệp (DN) đầu tư lắp đặt thiết bị điện mặt trời, thay thế dần các dạng năng lượng truyền thống.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của khách hàng vừa lắp đặt tại Hội An. Ảnh: T.LỘ

Nhiều tiềm năng

TP.Hội An là một trong những địa phương được đánh giá có tiềm năng điện mặt trời rất lớn, với bức xạ mặt trời trung bình hàng năm cao, tổng số giờ nắng trung bình là 1.600kW/giờ/m2/năm. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ĐMTMN.

Việc đầu tư lắp đặt thiết bị điện mặt trời, thay thế dần các dạng năng lượng truyền thống, vừa đem lại lợi ích về kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Theo các chuyên gia, nếu như một hộ gia đình lắp đặt hệ thống ĐMTMN diện tích 20m2 sẽ cho công suất 3kWp. Suất đầu tư cho 1kWp hơn 10 triệu đồng. Việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của DN, hộ gia đình, phần điện dư bán lại cho ngành điện.

Các hệ thống ĐMTMN hiện nay có tuổi thọ khoảng 25 năm, sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho hộ gia đình là cắt giảm chi phí tiền điện và có thêm thu nhập. Điện mặt trời là một trong những loại năng lượng sạch, được khuyến khích sản xuất và tiêu dùng với mục tiêu giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

Gần đây, với chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, nhiều dự án nguồn điện mặt trời đã được triển khai đầu tư xây dựng, trong đó ĐMTMN là loại hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy điều này, nhiều DN và các hộ dân trên địa bàn TP.Hội An đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư các công trình quy mô nhỏ trên mái nhà. Phong trào làm ĐMTMN bắt đầu khoảng 3 năm lại đây, nhưng phát triển mạnh kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, ngày 6.4.2020 quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Tính đến tháng 10.2020, tại TP.Hội An, tổng số khách hàng lắp đặt ĐMTMN đã lên đến 107; trong đó 87 khách hàng sinh hoạt và 20 khách hàng ngoài sinh hoạt, chiếm hơn 30% tổng số khách hàng lắp đặt ĐMTMN trong toàn Công ty Điện lực Quảng Nam. Tổng công suất lắp đặt là 762 kWp, tổng sản lượng điện phát lên lưới 212.692 kWh, với giá bán là 2.134 đồng/kWh.

Nỗ lực phát triển

Để thúc đẩy việc lắp đặt các hệ thống ĐMTMN, góp phần tạo dựng thị trường ĐMTMN tại Việt Nam với tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố nền tảng ĐMTMN với tên gọi EVNSOLAR. Nền tảng EVNSOLAR bước đầu được xây dựng trên trang web có địa chỉ https://solar.evn.com.vn cung cấp giải pháp toàn diện cho chủ đầu tư là hộ gia đình và DN có mái nhà, có nhu cầu phát triển ĐMTMN. Với nền tảng này, khách hàng sẽ dễ dàng kết nối với nhà thầu lắp đặt uy tín có giá thành hợp lý; kết nối với các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho việc đầu tư lắp đặt ĐMTMN.

Theo ông Trịnh Minh An - Giám đốc Công ty TNHH My Ngọc (phường Sơn Phong), thực hiện chủ trương chung về tiết kiệm điện cũng như tạo môi trường xanh, DN đã đầu tư lắp đặt điện năng lượng mặt trời công suất lắp đặt khoảng 49,5kWp. Chỉ 4 tháng đi vào sử dụng đầu năm 2020, công ty đã phát điện ngược lên lưới điện quốc gia bán điện cho Điện lực Hội An sản lượng gần 3.000kWh. Gia đình anh Trần Hai (phường Tân An) cho biết, trước khi đầu tư sử dụng ĐMTMN, gia đình phải chi trả từ 1,5 đến 2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Từ khi sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời, tiền điện giảm xuống dưới 1 triệu đồng/tháng; đồng thời được chi trả khoảng 500 nghìn đồng/tháng từ nguồn điện dư thừa của hệ thống điện mặt trời áp mái bán cho ngành điện.

Việc phát triển điện mặt trời đem lại lợp ích kép về kinh tế, năng lượng và môi trường. Do đó, ngành điện đang nỗ lực tuyên truyền người dân, DN phát triển điện mặt trời.

Theo đại diện Điện lực Hội An, để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, DN, chủ đầu tư lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ĐMTMN trong năm nay được hưởng giá ưu đãi theo Quyết định 13/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Điện lực Hội An đang tập trung tăng cường nhân sự ký hợp đồng và lắp đặt công tơ hai chiều, giảm thời gian thẩm định hồ sơ kỹ thuật, hoàn thành nhiều công trình hạ tầng đảm bảo phát điện mặt trời lên lưới, thanh toán tiền điện qua tài khoản cho khách hàng.

Theo đó, các DN, hộ gia đình, chủ đầu tư lắp đặt công trình điện mặt trời công suất không quá 1MW (hoặc không quá 1,2MWp), đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống hết ngày 31.12.2020 sẽ được hưởng mức giá cố định khoảng 1.940 đồng/kWh trong suốt 20 năm. Đây được xem là “cú hích” tạo đà cho điện mặt trời mái nhà phát triển…