Khai trương cửa hàng phòng cháy chữa cháy Kiến An tại Núi Thành

(QNO) - Chiều 27.6, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ tổng hợp Kiến An (gọi tắt là Công ty Kiến An) tổ chức lễ khai trương store (cửa hàng) phòng cháy chữa cháy Kiến An tại 399 Phạm Văn Đồng, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).

Bà Phạm Thị Kim Khánh - Tổng Giám đốc Công ty Kiến An tặng quà đối tượng chính sách thông qua đại diện lãnh đạo thị trấn Núi Thành. Ảnh: Đ.ĐẠO

Theo bà Phạm Thị Kim Khánh - Tổng Giám đốc Công ty Kiến An, công ty là đơn vị tiên phong tại huyện Núi Thành trên lĩnh vực cung cấp các thiết bị về phong cháy chữa cháy, bảo hộ lao động. Sự ra đời của store phòng cháy chữa cháy Kiến An là dấu mốc phát triển và khẳng định Kiến An sẽ đồng hành, đóng góp trên con đường phát triển của huyện Núi Thành nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Tại buổi khai trương, Công ty Kiến An trao tặng 5 phần quà cho các đối tượng chính sách ở thị trấn Núi Thành.

Công ty Kiến An là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thiết bị điện cho công trường, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, khách sạn, resort, condotel, khu dân cư…

Hiện nay công ty kinh doanh hơn 300 sản phẩm phòng cháy chữa cháy, 250 sản phẩm cứu hộ cứu nạn, bảo hộ lao động. Đặc biệt, Công ty Kiến An đã đầu tư khai thác cung cấp sản phẩm độc quyền trong nước và khu vực Đông Nam Á, đó là bình chữa cháy mini cao cấp ABC FLAMEOUT™500g, Fire stop 500ml bột foam nắp chụp.