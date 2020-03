HOÀI AN | 31/03/2020 15:53

(QNO) - Ngày 31.3, Văn phòng UBND huyện Nam Trà My có thông báo về việc dừng tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi tháng 4.2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nam Trà My dừng tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh tháng 4.2020. Ảnh: T.B

Theo Văn phòng UBND huyện Nam Trà My, ngày 20.3.2020 UBND huyện Nam Trà My có Thông báo số 20/TB-UBND về việc tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi tháng 4.2020 bằng hình thức online thay phiên chợ truyền thống. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Nam Trà My quyết định dừng tổ chức phiên chợ tháng 4 (ngày 1 - 3.4) kể cả phiên chợ online.