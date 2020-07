Nở rộ kinh doanh thực phẩm sạch

Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng, gần đây hàng loạt cửa hàng thực phẩm, nông sản sạch được đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khách hàng chọn mua thực phẩm an toàn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Thu hút khách hàng

Thời gian qua, những thông tin liên tiếp về thực phẩm nhiễm khuẩn, không đảm bảo an toàn, chất lượng kém khiến người tiêu dùng hoang mang. Thực tế, dù công tác kiểm tra được tăng cường nhưng thực phẩm bẩn vẫn tràn lan, từ con cá, rau củ quả đến các loại bánh trái, thực phẩm khô, gia vị… Việc sử dụng những thực phẩm có chứa chất độc hại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.

Chị Nguyễn An Phạm (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) cho biết: “Mấy tháng nay, gia đình tôi chuyển sang mua thực phẩm sạch về dùng. Dù cho các mặt hàng thực phẩm sạch có giá cao hơn nhưng chúng tôi yên tâm”.

Anh Ung Duy Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại & dịch vụ nông nghiệp Nông trại xanh cho biết, doanh nghiệp (DN) bán các loại rau dền, rau húng, khoai lang, bưởi, cá, thịt sạch... ở 2 địa điểm là 238 Trưng Nữ Vương và 114 Huỳnh Thúc Kháng (TP.Tam Kỳ). Hiện tại, công ty đang trồng các loại rau củ quả hữu cơ trên diện tích 2.000m2 nhà kính ở đội 5 và cánh đồng 2ha ở đội 7 (cùng thuộc thôn Bích Tân, xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Ngoài ra, DN liên kết sản xuất rau củ quả sạch với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Trường Thành (thôn Trường Thành, xã Tam Thành, Phú Ninh) và HTX Nông nghiệp Mỹ Hưng (thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, Thăng Bình) để chủ động nguồn cung rau củ quả sạch đến người tiêu dùng.

“Đội ngũ kỹ sư và nhân công của công ty chú trọng từng công đoạn canh tác rau củ quả sạch vì trồng trọt hữu cơ rất khó khăn. Với các loại rau củ quả sạch sản xuất được, doanh thu bán hàng của chúng tôi đạt hơn 800 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để tạo dựng chuỗi rau củ quả sạch như bây giờ. Đến nay chúng tôi cung cấp rau củ quả sạch cho nhiều trường học trên địa bàn Tam Kỳ với giá rẻ hơn thị trường” - anh Vũ nói.

Theo khảo sát của chúng tôi, những cửa hàng thực phẩm sạch xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh, nhất là ở Hội An. Chủ các cửa hàng này luôn cam kết mang đến người tiêu dùng các loại thực phẩm tươi sống chất lượng nhất. Có thể kể đến rau củ quả hữu cơ, đặc sản vùng miền, các loại thịt heo, gà chỉ nuôi bằng phương pháp truyền thống, không sử dụng cám và thức ăn công nghiệp. Ngoài ra còn có cá sông, hải sản được đánh bắt từ thiên nhiên và bảo quản theo phương thức ủ đá cấp đông, không dùng chất bảo quản.

Khuyến khích

Theo ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công Thương, ngành luôn tạo điều kiện để các DN, HTX xây dựng những cửa hàng nông sản an toàn. Sự ra đời của cửa hàng thực phẩm sạch đã phần nào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn của người dân. Qua đó cho thấy, nhận thức về tầm quan trọng của thực phẩm an toàn ngày càng lan tỏa. Sự hình thành của các cửa hàng thực phẩm sạch, an toàn đã thể hiện nét văn minh thương mại, cung cấp thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng và dần định hướng tiêu dùng cũng như chất lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường. Đồng thời khi hệ thống phân phối này được đẩy mạnh phát triển cũng tạo điều kiện cho các sản phẩm an toàn ổn định đầu ra.

Quảng Nam chú trọng khuyến khích, hỗ trợ các DN, HTX sản xuất, mua bán theo chuỗi khép kín, tăng lợi nhuận, giúp người tiêu dùng giảm chi phí vì khâu trung gian, như cách làm của Công ty TNHH Sản xuất, thương mại & dịch vụ nông nghiệp Nông trại xanh.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho rằng, yếu tố minh bạch về nguồn gốc thực phẩm là yêu cầu bắt buộc của các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch. Tâm lý khi mua thực phẩm của người tiêu dùng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Vì vậy, để khách hàng tin tưởng, các DN, HTX cần dán tem chứng nhận chất lượng cho hàng nông sản, hàng thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP. Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch cần khuyến khích khách hàng sử dụng máy đo an toàn thực phẩm hoặc trang bị sẵn các thiết bị hiện đại để người tiêu dùng có thể trực tiếp kiểm tra. Bằng phương pháp này, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm trước khi mua.

Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch hình thành trên địa bàn tỉnh là rất tích cực. Tuy vậy, duy trì hoạt động hiệu quả của loại hình này không phải là chuyện “một sớm một chiều” mà chủ các cửa hàng cần có những kế hoạch dài hơi, nhất là đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa, khẳng định niềm tin của khách hàng.