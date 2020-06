PC Quảng Nam: Bảo đảm cấp điện trong cao điểm nắng nóng

Dự đoán được nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao, ngay trước thời điểm bước vào mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

PC Quảng Nam luôn chú trọng đầu tư công nghệ để nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện. Ảnh: T.L

Nâng cấp hệ thống lưới điện

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng năm nay, PC Quảng Nam đã xây dựng phương thức vận hành lưới điện hợp lý, không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài trên lưới điện cao, trung, hạ thế. PC Quảng Nam đẩy mạnh áp dụng các giải pháp thi công sửa chữa điện nóng, đóng kết mạch vòng trung thế, sử dụng máy phát điện, máy biến áp lưu động, rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao để không gây gián đoạn cung cấp điện trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh đó, PC Quảng Nam sẽ triển khai các kịch bản vận hành lưới điện tối ưu đảm bảo có dự phòng đầy đủ cho từng khu vực trọng điểm; chuẩn bị kế hoạch cung cấp điện chi tiết và tổ chức trực vận hành với nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng đầy đủ để bảo đảm xử lý các sự cố lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Các chi nhánh điện lực có trách nhiệm rà soát khu vực có phụ tải tăng cao, kiểm tra thường xuyên tình trạng mang tải của các lộ hạ áp, các trạm biến áp tại các khu vực có khả năng xảy ra quá tải để có biện pháp xử lý như nâng công suất, đảo hoán máy biến áp, sang tải, nâng tiết diện dây dẫn, nâng cấp thiết bị đóng cắt; kiểm tra xử lý kịp thời các điểm khiếm khuyết trên lưới điện cao, trung và hạ thế.

Năm 2020 là năm “nước rút” quan trọng trong tiến trình thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), PC Quảng Nam đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đầu tư nâng cấp lưới điện, đặc biệt là xây dựng lưới điện thông minh, hướng đến hoàn thiện lưới điện hiện đại theo chủ trương của ngành.

Theo đó, PC Quảng Nam đang tiếp tục tập trung đầu tư cho các khu vực quá tải; tăng cường đầu tư thiết bị để kết nối lưới điều khiển từ xa; củng cố lưới điện miền núi phía tây Quảng Nam, cấp điện các phụ tải lớn đầu tư mới ở vùng đông và Khu kinh tế mở Chu Lai.

Năm 2020, sẽ tập trung đầu tư kéo mới, cải tạo, nâng dung lượng 258 trạm biến áp (TBA); cải tạo và xây dựng mới hơn 218km đường dây hạ thế, hơn 126km đường dây trung thế (22kV, 35kV)... Về công tác sửa chữa lớn, PC Quảng Nam sẽ tiến hành cải tạo 33 TBA cùng 156,6km đường dây hạ thế, 225,6km đường dây trung thế và 1,5km đường dây 110kV...

Nhân viên thuộc PC Quảng Nam sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện 110KV. Ảnh:T.L

Cùng với PC Quảng Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đang triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: đầu tư cải tạo lưới ở 4 địa phương Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ và Hội An; xây dựng và đấu nối sau trạm 220kV Duy Xuyên, đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An; nâng công suất TBA 110kV Tam Kỳ...

Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, trong những năm qua, PC Quảng Nam đã triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến từng tổ dân phố, cụm dân cư, các tổ chức, đoàn thể, trường học…; quảng bá rộng rãi số điện thoại 19001909 với chức năng tư vấn sử dụng điện an toàn, hiệu quả của trung tâm chăm sóc khách hàng để khách hàng sử dụng điện dễ dàng liên hệ. Vận động các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị chiếu sáng đô thị, quảng cáo, trang trí ký cam kết tiết giảm công suất điện sử dụng trong giờ cao điểm, tiết giảm công suất cho chiếu sáng…

Đối với các khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại, khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện vận động tiết giảm công suất sử dụng trong những đợt nắng nóng kéo dài; xây dựng kế hoạch khai thác năng lượng, mục tiêu kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị sản xuất đã bố trí ca kíp hợp lý trong sản xuất, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, khai thác tối đa sản xuất vào giờ thấp điểm, áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ tiết kiệm điện vào sản xuất để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng/đơn vị sản phẩm, khuyến khích khách hàng sử dụng thiết bị gia dụng dán nhãn tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị cảm biến để bật/tắt tự động điện chiếu sáng…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt độ miền Trung năm nay cao hơn từ 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm trước. Do tình hình nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài, dẫn đến mức độ tiêu thụ điện gia tăng liên tục, chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ tăng rất mạnh. Chính vì vậy, PC Quảng Nam đã khuyến cáo khách hàng, người dân thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện như: hình thành thói quen tắt đèn, quạt, điều hòa… trong nhà khi không có nhu cầu sử dụng; dùng máy điều hòa ở độ làm mát vừa phải (chênh lệch so với nhiệt độ ngoài trời từ 3 - 5 độ C); tận dụng các nguồn ánh sáng, năng lượng tự nhiên thay cho các thiết bị điện thông thường.

Cụ thể, đối với các hộ gia đình, nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; sử dụng đèn LED thay thế đèn sợi đốt; sử dụng điều hòa nhiệt độ có biến tần, đặt nhiệt độ ở 25 - 26 độ C (ban ngày) và 27 – 28 độ C (ban đêm)...

PC Quảng Nam đã vận động các doanh nghiệp cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm. Đồng thời tư vấn doanh nghiệp cần đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và có hiệu suất cao; phối hợp với ngành điện theo dõi và kiểm soát chất lượng điện năng, tổ chức theo dõi mức tiêu thụ điện năng qua suất tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm để đánh giá chính xác sản lượng tiết kiệm.

Bên cạnh đó, PC Quảng Nam cũng đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của hệ thống điện mặt trời mái nhà để khách hàng đầu tư lắp đặt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc lắp đặt công tơ hai chiều, đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện, ký hợp đồng mua bán điện.

“Thực hành tiết kiệm điện vẫn là một yêu cầu cấp thiết, xuyên suốt trong thời gian tới đã được Chính phủ chủ trương nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để công tác tiết kiệm điện thực chất có hiệu quả, rất cần sự đồng hành, ủng hộ từ các cấp, ngành và đặc biệt là từ phía các cơ quan công sở, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất” - ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết.