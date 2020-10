Rau xanh tăng giá sau mưa bão

Do ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều diện tích gieo trồng rau xanh của người dân bị ngập úng. Tại các chợ ở TP.Hội An, giá rau xanh đang tăng cao.

Người dân trồng rau thôn Trà Quế đang khẩn trương cải tạo đất để làm lại vụ rau mới. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Hội An, chợ Tân An, Cẩm Hà (TP.Hội An) ngày 15.10, giá rau xanh tăng cao, như rau muống bình thường 10 nghìn đồng/bó tăng lên 20 nghìn đồng, mồng tơi 15 nghìn đồng/bó nay tăng lên 20 nghìn đồng, cải xà lách 65 - 70 nghìn đồng/kg, cải bẹ 25 nghìn đồng/kg, rau càng cua 15 nghìn đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Phương Dung, một tiểu thương tại chợ Hội An cho biết: “Rau củ quả tăng giá vì do ngập lụt vừa qua, chúng tôi phải nhập rau, củ từ Đà Lạt và đặt trước cả tuần mới có rau về tới Hội An”.

Còn theo chị Thu - chủ quán cơm bình dân tại đường Nguyễn Công Trứ (TP.Hội An), bình thường chị luộc đến 3 - 4 nồi rau để phục vụ khách. Nay rau xanh tăng chóng mặt mà vẫn không có hàng, chỉ mua được ít rau muống.

Theo quan sát của chúng tôi vào chiều ngày 15.10 tại cánh đồng rau Trà Quế, các luống rau thơm như húng lủi, rau muống, hành lá, ngò đều bị dập nát sau mưa bão, thậm chí loài rau diếp cá chịu nước nhất cũng héo úa. Mặc dù trước đó, nhiều hộ dân trồng rau đã phủ lưới lên trên để tránh mưa dập rau, nhưng do lượng nước ngập lên cao và nhiều ngày nên toàn bộ rau bị úng. Nhiều người dân trồng rau đang tranh thủ cải tạo đất, xới cỏ, bón phân những luống rau còn sót lại sau mưa bão.

Ông Nguyễn Lên (thôn Trà Quế) đang cải tạo lại đất để gieo trồng vụ rau mới, cho biết: “Mấy ngày qua mưa lũ ngập cánh đồng trên 20cm nước, nên 3 sào rau xanh của tôi cũng như những hộ dân khác đều bị úng. Một số luống rau mới trồng trước đó cũng bị thối không lên được. Nay mưa tạnh nước rút, tôi và nhiều người dân cải tạo lại đất để gieo trồng”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Được - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà cho biết, cánh đồng rau thôn Trà Quế rộng 18ha, đợt lũ vừa rồi khiến nông dân thiệt hại nặng. Chính quyền xã đang họp bàn phương án hỗ trợ những người trồng rau trong thời gian tới để sớm khôi phục diện tích trồng rau của thôn Trà Quế.