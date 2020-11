Thị trường gỗ nội thất vào mùa cao điểm

Thị trường gỗ nội thất đang vào mùa nhưng sức mua còn yếu do tác động của dịch Covid-19 và bão lũ thời gian qua. Vì vậy, các nhà phân phối, doanh nghiệp triển khai nhiều hình thức khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Thị trường đồ gỗ nội thất đang vào mùa với đa dạng mẫu mã, phong phú chủng loại. Ảnh: V.N

Đa dạng sản phẩm

Vừa nhận bàn giao ngôi nhà mới, vợ chồng anh Bùi Thế Vỹ (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) nhanh chóng mua sắm đồ nội thất. Anh Vỹ cho biết, tương ứng với chiều rộng của ngôi nhà là 6m, gia đình chọn đồ gỗ nội thất có tính năng đơn giản, hiện đại cho phù hợp với không gian. Với bộ bàn ghế thái sư, trường kỷ, tủ áo quần, kệ tường, tủ thờ từ gỗ sồi, gỗ hương, chi phí mua sắm của gia đình anh Vỹ xấp xỉ 150 triệu đồng. “Phải mua sắm, chuẩn bị các vật dụng thiết yếu để đón tết. Chi phí khá đắt đỏ nhưng tôi hài lòng” - anh Vỹ nói.

Theo quan sát, mẫu mã và giá cả của thị trường đồ gỗ nội thất năm nay có nhiều thay đổi so với năm trước. Phong cách hiện đại, đơn giản, tiện dụng và tích hợp nhiều chức năng được các gia đình trẻ ưa chuộng. Trong khi đó, số ít các gia đình đứng tuổi lại chọn thương hiệu nổi tiếng như mộc Văn Hà (Phú Ninh), Kim Bồng (Hội An). Có thể thấy sự vận động của xu hướng sử dụng đồ gỗ nhập khẩu với phong cách châu Âu đang dần thịnh hành. Do các mẫu đồ gỗ có kiểu dáng đa dạng, nên người tiêu dùng dễ dàng chọn được một món đồ ưng ý.

Trong khi các bộ ghế thái sư từ gỗ quý có giá vài chục triệu đồng/bộ đến vài trăm triệu đồng/bộ thì các loại bàn ghế từ ván ép nhập khẩu Đài Loan chỉ có giá xấp xỉ 7 triệu đồng/bộ. Xu hướng nguyên liệu năm nay đang nghiêng về đồ gỗ công nghiệp với sự đa dạng về chủng loại và màu sắc, lại vừa túi tiền khách hàng và tiện lợi trong sử dụng, thiết kế. Các sản phẩm tủ, giường, kệ từ ván ghép, ván sợi được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi. Những loại gỗ này được sản xuất đồng loạt về chất lượng, kích cỡ, màu sắc nên rất thuận tiện trong thi công, lại dễ bảo quản, vận chuyển nên giảm giá thành sản xuất, kinh doanh, giá bán phải chăng.

“Đồ gỗ trong nhà hiện nay cần có kiểu dáng đơn giản. Chúng tôi không cần các chi tiết cầu kỳ, mà cần sự hài hòa về bố cục để mang lại cảm giác thư thái. Với cuộc sống hiện đại, đồ gỗ trong nhà phải cần có nhiều tính năng, dễ bảo quản” - anh Phương Duy Thái (thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) cho biết.

Nhiều khuyến mãi

Từ tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán là vụ chính của kinh doanh đồ gỗ nội thất nên vào thời điểm này, nhiều chương trình khuyến mãi đã được các doanh nghiệp triển khai. Nhiều sản phẩm như sofa, kệ ti vi, bàn trà được giảm giá đến 15%. Người tiêu dùng khi mua hàng được nhà cung cấp sản phẩm vận chuyển miễn phí tận nơi. Các sản phẩm giường, bàn học thông minh, tủ quần áo cho học sinh cũng đang được giảm giá mạnh, khuyến mãi lên đến 20%. Cùng với khuyến mãi, các doanh nghiệp nâng cao thời gian bảo hành để khẳng định chất lượng hàng hóa, kích thích mua sắm của khách hàng.

Ông Nguyễn Khải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất, thương mại Minh Khải (đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ) cho biết, năm nay, do tác động xấu của 2 đợt Covid-19 lại thêm bão lũ hoành hành nên sức mua của người dân thấp hơn cùng kỳ năm trước. “Chúng tôi khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng từ nay đến thời điểm tết để tăng doanh số bán hàng” - ông Khải nói.

Ông Lê Trí Thạnh - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại Đồng Thạnh (Thừa Thiên Huế) chuyên cung cấp nhiều chủng loại đồ gỗ nội thất cho thị trường Quảng Nam cho rằng, các chương trình khuyến mãi, giảm giá là tất yếu vì cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp, nhà phân phối là rất lớn. Điều này đem lại lợi ích, nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tỉnh táo, bởi ở không ít chương trình khuyến mãi, doanh nghiệp đẩy giá lên cao rồi giảm giá, hoặc giảm giá với những sản phẩm lỗi, hỏng. Bởi vậy, người tiêu dùng trước khi chọn mua, nên tham khảo sản phẩm tại nhiều cửa hàng, các thương hiệu nổi tiếng để có sự so sánh giá bán cũng như chất lượng đồ gỗ nội thất. Điều cần thiết là xem kỹ hàng khuyến mãi có pha gỗ tạp, gỗ kém chất lượng hay có vết nứt hay không...