Loay hoay neo đậu tàu cá

Ngư dân ở nhiều địa phương phải loay hoay tìm nơi neo đậu an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão này, bởi việc đầu tư công trình ở một số khu neo đậu hiện vẫn chưa đồng bộ và bất cập.

Âu thuyền Tam Tiến không đủ chỗ neo đậu cho tàu cá của ngư dân trên địa bàn xã. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ngư dân bị động

Xã Tam Tiến (Núi Thành) hiện có 225 tàu cá nhưng âu thuyền Tam Tiến trên sông Trường Giang ở thôn Hà Lộc chỉ có sức chứa 50 phương tiện nên nhiều ngư dân phải vất vả tìm nơi neo đậu tàu thuyền trong mùa bão lũ này.

Âu thuyền xã Tam Tiến được UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Tiến huy động nhiều nguồn lực để đầu tư qua 3 giai đoạn trong gần 10 năm qua với tổng vốn hơn 6 tỷ đồng, nhưng hiện vẫn còn nhiều bất cập. Trước hết là xung quanh âu thuyền đường bê tông nhỏ hẹp, ngư dân khó vận chuyển ngư lưới cụ, máy móc, thiết bị, các vật dụng trên tàu cá lên bờ. Do diện tích âu thuyền quá nhỏ nên tàu cá đầu tiên vào neo đậu sẽ là phương tiện cuối cùng ra khỏi âu thuyền. Bởi vậy, nhiều chủ tàu trên địa bàn xã Tam Tiến đã không muốn vào neo đậu ở âu thuyền mà neo đậu trên sông Trường Giang để tiện di chuyển khi cần thiết.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đang lập dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tàu cá An Hòa kết hợp với cảng cá Tam Quang, dự kiến triển khai giai đoạn 2021 - 2023 gồm các hạng mục xây dựng các tuyến đê giảm sóng, chắn gió; xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ; đường giao thông; đường công vụ; nạo vét, duy tu tuyến luồng vào khu neo đậu; nâng cấp 70 trụ neo và hệ thống báo hiệu...

“Nguồn lực của xã, huyện có hạn nên âu thuyền Tam Tiến chưa hoàn thiện được. Mong UBND tỉnh có phương án đầu tư, mở rộng âu thuyền Tam Tiến về phía thôn Diêm Điền để giúp ngư dân có nơi neo đậu tránh trú bão an toàn cho tàu cá” - ông Nguyễn Xuân Luận, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến nói.

Âu thuyền xã Bình Dương (Thăng Bình) hiện tại chỉ còn 17 trụ neo gỉ sét, bỏ hoang nên um tùm cỏ dại. Ông Phan Thanh Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, trước đây, ngư dân trên địa bàn xã và các xã lân cận rất kỳ vọng vào âu thuyền này. Tuy nhiên, do không có đê chắn sóng, tàu cá khi vào neo đậu bị va đập mạnh, hư hỏng nên... bỏ không.

“Trên địa bàn huyện không có nơi neo đậu cho tàu cá nên ngư dân xã Bình Dương và các xã lân cận phải đưa phương tiện đến neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) từ nhiều năm nay. Các chủ tàu phải thuê người trông hộ tàu cá, tốn chi phí mà lại nơm nớp lo lắng trong mùa mưa bão” - ông Vân nói.

Trên địa bàn tỉnh còn có khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa (2 xã Tam Giang và Tam Quang, Núi Thành), âu thuyền Cửa Đại (phường Cẩm Nam, TP.Hội An), âu thuyền Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An). Các khu neo đậu tránh trú bão nêu trên mới chỉ được đầu tư ở giai đoạn đầu, được sử dụng lâu nay nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp, hư hỏng. Bởi vậy, ngoài âu thuyền Hồng Triều, ở mùa bão lũ này, hầu hết ngư dân trên địa bàn tỉnh loay hoay tìm các nơi kín gió dọc theo sông Trường Giang hoặc Thu Bồn để neo đậu tàu cá dù không đảm bảo an toàn.

Cần đầu tư đồng bộ

Đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn thấp so với nhu cầu, lại dàn trải, không đồng bộ, công trình được đầu tư còn hạn chế, thiếu các công trình phụ trợ, hệ thống phao tiêu, biển báo. Mỗi năm, Quảng Nam đón nhiều đợt mưa lũ nên các khu neo đậu bị bồi lắng luồng lạch khiến tàu cá rất khó đi vào tránh trú bão.

Ngư dân neo đậu tàu cá dọc sông Trường Giang, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Tại buổi làm việc với Quảng Nam về gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, Quảng Nam cần huy động vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thiện các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp với cảng cá. Đó cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh chuyển nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, hội nhập quốc tế và đáp ứng các yêu cầu theo quy hoạch chung phát triển khai thác hải sản của cả nước, đặc biệt là Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ năm 2019.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, ngành đang tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo đúng quy định tại Quyết định 1976 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tập trung rà soát, kiểm tra các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu trú bão. Đối với các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn thì khẩn trương bố trí kinh phí, sửa chữa, khắc phục, không làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của ngư dân, doanh nghiệp.

“Bên cạnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét luồng, nâng cấp các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, ngành thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong khu vực neo đậu tránh trú bão cho tàu cá” - ông Ngô Tấn nói.