Sản lượng khai thác hải sản ở Núi Thành giảm mạnh

Theo báo cáo, đến thời điểm này, các xã vùng biển huyện Núi Thành mới khai thác được 5.100/46.000 tấn hải sản các loại, đạt gần 10% kế hoạch cả năm, giảm 400 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá mực xà giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019 (từ 130 triệu đồng/tấn mực khô giảm xuống 100 triệu đồng/tấn). Trong khi đó, tôm nuôi cũng bị chết do dịch bệnh. Đến nay, toàn huyện đã thả nuôi khoảng 900ha, trong đó có 38ha ở 4 xã Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Hải có tôm nuôi bị chết do dịch bệnh. Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đã cấp phát 3.000kg Sodium chloride cho 8 xã để xử lý môi trường các ao nuôi tôm.