31 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Hội An

(QNO) - Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có 31 đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn TP.Hội An.

Ngày 22.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho hay đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với một cơ sở karaoke trên địa bàn TP.Hội An sau khi phát hiện nhiều khách của quán này dương tính với ma túy.

Trước đó, vào tối 20.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra quán karaoke Victory (phường Tân An, TP.Hội An) do Đỗ Thế Đạt (32 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, hàng chục nam thanh nữ tú vẫn đang say sưa lắc lư theo tiếng nhạc tại các phòng karaoke.

Kiểm tra nhanh, có 31 đối tượng (20 nam và 11 nữ) tại 4 phòng của quán đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ nhiều tang vật liên quan.