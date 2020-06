Âm ỉ “tín dụng đen”

Dù cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, song vấn nạn “tín dụng đen” vẫn dai dẳng, âm ỉ tồn tại trong cộng đồng. Mới đây, Công an TP.Tam Kỳ lại tiếp tục phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tệ nạn này.

Hai đối tượng rải tờ rơi (góc phải) bị Công an phường Trường Xuân bắt quả tang. Ảnh: N.D

Qua công tác nắm tình hình, bám địa bàn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện, mời làm việc đối với ba đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” bao gồm Ngô Tiến Thành (SN 1997), Trịnh Sỹ Lâm (SN 1989) và Vũ Văn Trường (SN 2000, cùng trú tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, trong quá trình thuê trọ trên địa bàn TP.Tam Kỳ, cả ba đối tượng ở trọ một nơi, thuê thêm một nơi khác làm chỗ chứa hồ sơ, tài liệu cho vay tiền.

Sau thời gian thu thập thông tin, chiều 19.6 vừa qua, kiểm tra hành chính phòng trọ tại đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) nơi các đối tượng này thuê sử dụng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 20.000 tờ rơi quảng cáo có nội dung: “Cho vay trả góp, giải ngân trong vòng 5 phút”; 17 chứng minh nhân dân, 3 giấy phép lái xe, 2 giấy đăng ký xe, 12 sổ hộ khẩu và 1 giấy đăng ký hộ kinh doanh. Số giấy tờ này được thừa nhận là của những người đã vay tiền, bị các đối tượng cất giữ làm cơ sở “đòi nợ”.

Tại cơ quan điều tra, Thành, Lâm và Trường khai nhận rủ nhau vào Tam Kỳ từ một tháng nay để hoạt động cho vay tiền lấy lãi. Tờ rơi quảng cáo được rải vào ban đêm, đến khi người có nhu cầu vay gọi điện đến số điện thoại in trên tờ rơi, các đối tượng giữ giấy tờ tùy thân, làm thủ tục vay sau đó cho 20 người vay với số tiền hơn 60 triệu đồng, lãi suất lên đến 30%/tháng (360%/năm).

Trước đó, Công an phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) cũng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1995, trú tỉnh Đăk Nông) và Ngô Ngọc Thùy (SN 1992, trú tỉnh Thái Nguyên) đang rải tờ rơi quảng cáo với nội dung: “Hỗ trợ vay vốn nhanh, gọn, lẹ trong ngày, bảo mật tuyệt đối”. Thời điểm các đối tượng này thực hiện rải tờ rơi là lúc nửa đêm, tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 tờ rơi quảng cáo cùng một xe máy. Hiện, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý hành chính với hai đối tượng này.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ cho hay, sau khi giữ giấy tờ tùy thân, giấy tờ kinh doanh của những người vay tiền, các đối tượng sẽ liên hệ với “con nợ” qua các số điện thoại mà người vay tiền cung cấp để lấy lãi mỗi ngày. Nếu không đóng tiền đúng hạn, các đối tượng “tín dụng đen” thường xuyên đe dọa, uy hiếp, dùng thủ đoạn khủng bố để buộc con nợ phải trả tiền cho chúng. Thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen” được cơ quan Công an thường xuyên tuyên truyền rộng rãi, người dân nên chủ động cảnh giác bởi hệ lụy của “tín dụng đen” thường rất nghiêm trọng, để lại nhiều hậu quả xấu. Khi có bất kỳ thông tin về vấn đề liên quan nêu trên, người dân có thể chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để cùng chung tay ngăn ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi cộng đồng.