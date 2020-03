Bán ma túy để lấy tiền… làm đẹp

(QNO) - Đối tượng bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy được xác định là người đồng tính, giao dịch thỏa thuận giá cả, địa điểm qua mạng internet.

Đối tượng Nguyễn Văn Triêm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho hay đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Triêm (SN 1985, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để điều tra về hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện đối tượng Triêm thuê trọ nhiều nơi tại TP.Hội An, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy. Đối tượng này thường xuyên thay đổi chỗ ở hòng qua mắt cơ quan chức năng, liên lạc với các con nghiện qua mạng xã hội dưới hình ảnh một “kiều nữ” gây nhiều khó khăn cho công tác nhận dạng, tiếp cận điều tra.

Sau thời gian theo dõi, chiều 4.3, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Triêm đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 con nghiện tại phòng trọ ở khối An Hội (phường Minh An, TP.Hội An). Tang vật thu giữ gồm 1,09g ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đấu tranh mở rộng, đối tượng Triêm khai đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP.Hội An để có tiền sử dụng ma túy và… làm đẹp. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

* Ngày 9.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thanh Bình (SN 1994), Nguyễn Phước Cần (SN 1996, cùng trú huyện Quế Sơn) đề điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Phước Cần (trái sang). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 26.2, tại một quán game bắn cá ở thị trấn Đông Phú, đơn vị này bắt quả tang đối tượng Bình và Cần đang có hành vi bán ma túy cho hơn 10 con nghiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng chứa ma túy đá, 900 nghìn đồng và nhiều tang vật có liên quan khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình tại thôn Thuận An (thị trấn Đông Phú), lực lượng công an thu giữ 1 gói ma túy đá (1,81 gam). Các đối tượng khai mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch về sử dụng và bán lại kiếm lời.