Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các tiệm sửa xe ở Tam Kỳ

(QNO) - Ngày 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1990, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Dũng. Ảnh: P.L

Trước đó, Công an TP.Tam Kỳ nhận tin báo của chủ tiệm sửa chữa xe ô tô T.H.B. trên đường Phan Bội Châu (phường Tân Thạnh) bị kẻ gian trộm 1 chiếc máy siết mở bu lông.

Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực này, công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Dũng. Tiến hành đấu tranh, Dũng khai nhận khoảng 8 giờ ngày 2.5, sau khi uống thuốc Methadone tại cơ sở điều trị Methadone trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP.Tam Kỳ), Dũng điều khiển xe máy chạy đến trước tiệm sửa chữa xe ô tô T.H.B. thì nảy sinh ý định trộm cắp.

Dũng giả vờ vào hỏi vá xe, sau đó lợi dụng lúc không ai để ý liền trộm 1 chiếc máy siết mở bu lông giấu vào trong áo khoác rồi lặng lẽ ra xe bỏ đi.

Số dụng cụ tang vật được Công an TP.Tam Kỳ thu giữ. Ảnh: P.L

Ngoài ra, Dũng khai từ tháng 3.2021 đến khi bị bắt đã trộm 4 chiếc máy siết mở bu lông cầm tay, 1 máy hơi nén khí và 1 máy hàn điện tử của 6 tiệm sửa chữa xe máy, ô tô trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Sau khi trộm cắp, Dũng đem về nhà cất giấu. Công an TP.Tam Kỳ đã tiến hành kiểm tra và thu giữ toàn bộ tang vật trên.

Vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng.