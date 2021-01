Bắt giữ Trưởng khoa Nội tim mạch và 2 điều dưỡng BVĐK Trung ương Quảng Nam

(QNO) - Chiều nay 8.1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi, Trưởng khoa Nội tim mạch), Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) và Lương Thanh Trung (35 tuổi, cùng là điều dưỡng) thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về tội trục lợi bảo hiểm y tế theo Điều 215 Bộ luật Hình sự.

Tháng 11.2020, Báo Quảng Nam có loạt bài về những bất thường trong hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: T.C

Kết quả thanh tra của Bảo hiểm xã hội Quảng Nam về khám, chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, đặt stent cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong năm 2019 và quý I.2020 đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác khám, chẩn đoán, điều trị và đề nghị thanh quyết toán chi phí bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân đặt stent động mạch vành không rõ ràng, không đúng theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam xác định đã có việc lập khống hồ sơ bệnh án của 21 bệnh nhân và đã xuất toán tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sai quy định hơn 1 tỷ đồng. Với những sai phạm trên, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang công an tiếp tục điều tra. Bác sĩ Nguyễn Tấn Bá và 2 điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn, Lương Thanh Trung là người có sai phạm trực tiếp trong vụ việc.

Trước đó, tháng 11.2020, Báo Quảng Nam từng có loạt bài phản ánh về bất thường trong hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.