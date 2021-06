Bắt nguyên Phó Bí thư Đoàn xã Đại Cường về hành vi lừa đảo

(QNO) - Ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Sinh (SN 1984, xã Đại Cường, Đại Lộc) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đại Lộc tiếp nhận nhiều đơn tố giác Nguyễn Thị Sinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung đơn, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Đại Cường, Sinh vay mượn gần 500 triệu đồng của nhiều người nhưng chây ỳ không trả. Đến tháng 10.2019, Sinh bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào cuộc xác minh, tháng 7.2020, Công an huyện Đại Lộc ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Sinh. Sau thời gian truy nã, Công an huyện Đại Lộc phối hợp Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng Sinh khi đang lẩn trốn tại đây.