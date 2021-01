Bắt xe tải chở số lượng lớn hàng nhập lậu, hàng giả

(QNO) - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe tải chở lượng lớn hàng hóa nhập lậu và hàng có dấu hiệu xâm phạm sở hữu nhãn hiệu Levi’s được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: X.M

Lúc 6h ngày 13.1.2021, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn TP.Tam Kỳ, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với CSGT Công an Quảng Nam dừng xe tải BKS 92C-05358 do tài xế Nguyễn Duy Tân (SN 1987, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa gồm hơn 2 tấn quần áo, bít tất, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm các loại, 9 bộ loa karaoke mang nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 105 quần Jean có dấu hiệu xâm phạm sở hữu nhãn hiệu Levi’s được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Theo khai nhận của lái xe, xe tải trên của Công ty TMHH MTV Dịch vụ vận tải Phước Thiện Hưng (địa chỉ tại thị trấn Hương An); số hàng hóa trên được vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đến TP.Đà Nẵng cho khách hàng của công ty. Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để điều tra làm rõ.