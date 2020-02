Chuyển biến từ Nghị định 100

Gần 2 tháng sau khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, không chỉ 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm rõ rệt, mà ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định của người dân cũng được nâng cao.

Lực lượng CSGT tuần tra, đo nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: CÔNG TRẦN

Theo ghi nhận, việc Nghị định 100 của Chính phủ tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức của hiệu lực, số ca nhập viện vì tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia gây ra giảm đáng kể. Tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình hình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhập viện do nguyên nhân này giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia gây tai nạn không còn ám ảnh nặng nề như các năm trước.

Con số thống kê chưa đầy đủ từ phía bệnh viện cho hay, số ca cấp cứu tai nạn giao thông do nồng độ cồn gây ra có chiều hướng giảm từ 10% - 15% so với tháng 1 năm ngoái. Áp lực đã thực sự được giảm tải cho các bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu trong các ca trực. Bác sĩ Phạm Phú Tuấn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho hay, nhiều năm trước, có thời điểm bệnh viện tiếp nhận dồn dập các ca nhập viện do tai nạn giao thông, mà nguyên nhân chính là bệnh nhân sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện.

“Từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, số ca nhập viện do các nguyên nhân này giảm hẳn đi. Chúng tôi cho rằng đây là tín hiệu khá tích cực có thể nhận thấy ngay từ khi nghị định này được áp dụng. Là một bác sĩ, tôi mong muốn người dân sẽ luôn ý thức trong việc chấp hành các quy định, vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng” - bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Ghi nhận tại Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho thấy, từ trước, trong và sau tết, công tác tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm vẫn được duy trì nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Với tinh thần xử lý nghiêm, kiên quyết với các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, các đơn vị thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã ra quân tuần tra, phối hợp với công an các địa phương tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh việc kiên quyết xử lý, lực lượng CSGT Công an tỉnh vẫn luôn thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân cần hiểu biết và nhận thức đúng đắn hơn tác hại của rượu, bia.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho hay, trong thời gian triển khai Nghị định 100, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Theo đánh giá của lực lượng CSGT, qua công tác tuần tra kiểm soát và công tác tuyên truyền, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt.

“Chúng tôi đã kiểm tra, đo nồng cồn với rất nhiều trường hợp điều khiển phương tiện, tỷ lệ người vi phạm ngày càng giảm chứng tỏ sự chuyển biến trong nhận thức. Đông đảo người dân ủng hộ, đồng tình, từ đó góp phần kiềm giảm các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do sử dụng rượu bia mà ra. Thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục duy trì việc tuần tra, kết hợp giữa việc xử lý nghiêm vi phạm với việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để tạo được hiệu ứng tốt hơn trong việc thực hiện Nghị định 100” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nhấn mạnh.