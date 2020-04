Chuyển Công an tỉnh vụ trộm sâm ở Trà Linh

(QNO) - Theo Công an huyện Nam Trà My, đầu tháng 4.2020, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Kiên (SN 2005, xã Trà Linh, Nam Trà My) về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như tin đã đưa, đầu tháng 1.2020, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận trình báo của 3 hộ dân ở nóc Tắc Tu (thôn 3, xã Trà Linh) về việc bị mất một lượng lớn sâm Ngọc Linh trồng tại chốt sâm Văn Mé. Qua điều tra, công an xác định Hồ Văn Kiên và Hồ Văn Giới (SN 2006, xã Trà Linh) đã thực hiện hành vi trộm cắp này.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, sau khi bỏ học ăn chơi, thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau trộm sâm. Theo Công an huyện Nam Trà My, do giá trị tài sản trộm cắp quá lớn, vượt thẩm quyền nên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh để tiếp tục xử lý.