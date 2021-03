Công an Tam Kỳ khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa đề nghị người dân cảnh giác với các đối tượng giả vờ hỏi nhà, hỏi đường rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Camera ghi lại hình ảnh 2 thanh niên có hành vi trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 31.3, Công an TP.Tam Kỳ cho hay vừa qua trên địa bàn xuất hiện 2 nam thanh niên ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang che mặt đi trên xe gắn máy dạo quanh các khu dân cư. Các đối tượng này giả vờ hỏi thăm nhà người thân, hỏi đường và viện nhiều lý do khác, sau đó lợi dụng sơ hở của người dân để trộm tài sản rồi tẩu thoát. Các đối tượng thường nhắm đến gia đình có người già để thực hiện hành vi trộm cắp.



Công an TP.Tam Kỳ khuyến cáo người dân trên địa bàn cần đề cao cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng khả nghi thì báo tin về Công an TP.Tam Kỳ qua số điện thoại trực ban 0235.3811051 hoặc công an nơi gần nhất.