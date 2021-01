Công an TP.Tam Kỳ huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

(QNO) - Sáng 28.1, TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết Năm an toàn giao thông (ATGT) 2020, triển khai kế hoạch Năm ATGT 2021 và công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương nặng 10 người; so với năm 2019 giảm 4 người chết, tăng 2 người bị thương. Tai nạn đường sắt không xảy ra. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp nhận thông tin 254 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 150 người, gây thiệt hại hơn 140 triệu đồng. Qua phân tích, đối tượng gây ra 17 vụ tai nạn đều là nam giới, phương tiện gây tai nạn có 9 xe mô tô, 8 xe ô tô.

Thực hiện Năm ATGT 2021, Tam Kỳ phấn đấu kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2020, nhất là giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Trước mắt, địa phương huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến.