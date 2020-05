Khởi tố 3 đối tượng tấn công công an để giải cứu con bạc

(QNO) - Bị lực lượng công an xã bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, các đối tượng bỏ chạy nhưng sau đó quay lại tấn công công an để giải cứu các con bạc bị bắt.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi cán bộ Công an xã Bình Sa bị thương trong vụ việc. Ảnh: T.C

Ngày 19.5, Công an huyện Thăng Bình cho hay đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Vĩnh (28 tuổi), Phạm Đức Nam (32 tuổi) và Trần Ngọc Hùng (30 tuổi, cùng xã Bình Sa, Thăng Bình) về hành vi tấn công lực lượng công an để giải cứu các con bạc.

Trước đó, tối 22.4, lực lượng Công an xã Bình Sa ập vào chòi vịt tại thôn Bình Trúc, bắt quả tang ổ bạc xóc đĩa với sự tham gia của khoảng 30 con bạc. Các đối tượng này bỏ chạy, Công an xã chỉ kịp tạm giữ 3 người cùng tang vật. Trong lúc chuẩn bị lập biên bản vụ việc thì các đối tượng quay trở lại dùng đèn pin, ghế nhựa, gậy tre tấn công công an để giải cứu các con bạc bị tạm giữ. Vụ việc làm 3 cán bộ Công an xã Bình Sa bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, nắm tình hình và động viên cán bộ Công an xã Bình Sa. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo luật định.