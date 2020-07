Khởi tố đối tượng trộm sâm Ngọc Linh

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Khắc Bình (SN 1983, thôn 1, xã Trà Nam, Nam Trà My) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23.6, đối tượng Bình sau khi uống rượu đã đến chốt trồng sâm Ngọc Linh của ông Nguyễn Minh Dũng (thôn 1, xã Trà Linh) nhổ trộm sâm mang về trồng. Số cây sâm này Bình cất giấu ở một trại sâm khác trên địa bàn, sau đó bị lực lượng Công an huyện Nam Trà My phát hiện. Qua kiểm tra có hơn 70 cây sâm của ông Nguyễn Minh Dũng bị mất trộm.