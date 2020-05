Khởi tố người chồng sát hại vợ câm điếc

(QNO) - Liên quan đến cái chết của chị P.T.T. (SN 1989, phường An Phú, TP.Tam Kỳ), sau quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (SN 1989, chồng của nạn nhân) về hành vi giết người.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng. Do Tới bị câm điếc bẩm sinh nên việc đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Song, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tới đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, sáng 16.5, thấy vợ (cũng bị câm điếc bẩm sinh) đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới tiến đến và thực hiện hành vi bóp cổ, dìm nạn nhân vào thau nước. Sau khi giằng co, phát hiện nạn nhân đã nằm bất động, Tới vào phòng bế con gái rồi chạy ra hô hoán nhờ mọi người đưa đi cấp cứu. Nạn nhân sau đó đã không qua khỏi.