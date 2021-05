Lập Facebook giả để lừa đảo mua bán lan đột biến

(QNO) - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của anh T.H.A. (SN 1983, huyện Quế Sơn), đối tượng Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) lập Facebook giả lừa anh A. tham gia mua bán lan đột biến để chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng.

Anh T.H.A. trình báo sự việc đến Công an huyện Quế Sơn. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Ngày 29.3.2021, Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh T.H.A. về việc bị một đối tượng lừa mua bán lan đột biến thông qua mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt 241 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, anh A. cho biết, do có thú đam mê chơi lan đột biến nên anh thường xuyên theo dõi livestream trên tài khoản Facebook H.Đ.T (huyện Tiên Phước) chuyên bán hoa lan. Ngày 6.1.2021, khi theo dõi livestream trên tài khoản Facebook này, anh A. bình luận mua 1 cây lan đột biến trị giá 100 triệu đồng. Sau đó, anh A. chuyển trước cho anh T. (chủ tài khoản Facebook H.Đ.T) tiền cọc 62 triệu đồng, còn nợ 38 triệu đồng.

Vài ngày sau có một đối tượng lập Facebook giả danh tài khoản H.Đ.T. nhắn tin anh A. hỏi số tiền mua lan còn nợ (đối tượng này cùng theo dõi livestream nên biết anh A. chốt giá cây lan trên), đồng thời rủ anh A. góp vốn chơi lan chung. Tin lời, từ ngày 8.1 đến 8.3.2021, anh A. chuyển tổng cộng 241 triệu đồng cho đối tượng giả danh trên để mua bán lan. Đến ngày 29.3, anh A. phát hiện mình bị lừa nên viết đơn trình báo Công an huyện Quế Sơn.

Công an huyện Quế Sơn cho biết, qua thu thập chứng cứ xác định nội dung tố cáo của anh A. là đúng. Công an huyện lập chuyên án khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tiến.

Qua đấu tranh, đối tượng Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Quế Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Tiến để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Quế Sơn thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Minh Tiến, liên hệ gặp Thượng úy Nguyễn Phi Cường - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, SĐT: 0975.586967 để làm việc.