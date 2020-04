Lập lại an ninh mùa dịch

Hàng loạt vụ vi phạm pháp luật xảy ra trong khi toàn xã hội đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gây không ít bức xúc trong dư luận, đặc biệt là nạn đua xe, đánh bạc. Công an tỉnh đã tập trung điều tra, phá án, xử lý nhiều vụ việc.

Hàng chục đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc trong rừng thông thuộc địa bàn giáp ranh TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Ảnh: Đ.C

Rộ lên nạn đua xe

Thời gian qua, một số địa phương bắt đầu rộ lên nạn đua xe trái phép. Tại TP.Tam Kỳ, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố đã mời lên làm việc hàng chục thanh thiếu niên có hành vi sử dụng xe máy đã “độ, chế” để tụ tập đua xe, gây mất an ninh trật tự. Riêng trong đêm 14.4, từ tin báo của quần chúng và qua công tác tuần tra, Đội CSGT TP.Tam Kỳ đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi… Trong đó, N.V.B (quê Phú Ninh) chưa có giấy phép lái xe, sử dụng xe gắn máy 50 phân khối được “độ, chế” để tham gia đua xe.

Trung tá Trần Kim Sơn - Đội trưởng CSGT TP.Tam Kỳ cho hay, lợi dụng việc hạn chế tụ tập đông người, phương tiện tham gia lưu thông ít, thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận đua xe vào ban đêm. “Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, chúng tôi ra quân tăng cường kiểm soát, tuần tra, nắm tình hình, kịp thời xử lý. Đến thời điểm hiện tại, CSGT TP.Tam Kỳ hoàn thiện hồ sơ xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ” - Trung tá Trần Kim Sơn nói.

Ngày 18.4, Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang 12 đối tượng điều khiển 7 mô tô, xe máy có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe ngay trên cầu Giao Thủy. Đây là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập, điều khiển xe bằng một bánh (bốc đầu xe), lạng lách trên cầu, sử dụng bộ phận giảm thanh phát tiếng nổ lớn, rú ga liên tục, sau đó tổ chức đua xe khiến người dân sống ở khu vực này rất bức xúc. Công an huyện Duy Xuyên cho hay, sẽ xử lý nghiêm các đối tượng này với nhiều lỗi vi phạm về an toàn giao thông, tụ tập đua xe trái phép lẫn vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Ngăn chặn đánh bạc

Phát biểu tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, bên cạnh các giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm đối với hành vi tụ tập đua xe trái phép và đánh bạc trái phép trong bối cảnh hiện tại. Thực hiện chỉ đạo nêu trên, song song với việc tăng cường xử lý tụ tập đua xe trái phép, Công an tỉnh đã vào cuộc, triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc quy mô.

Ngày 9.4 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiến hành đột kích rừng thông khu vực hồ Phú Ninh thuộc địa bàn giáp ranh 3 xã Tam Xuân 2, Tam Thạnh (Núi Thành) và Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ). Lợi dụng địa hình rừng núi xa khuất, trong bối cảnh đang thực hiện giãn cách xã hội, các đối tượng tụ tập sát phạt đỏ đen, số tiền tham gia cá cược mỗi ván có khi lên đến 100 triệu đồng.

Kết quả đã bắt giữ 41 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng nữ, tang vật thu giữ hơn 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đối tượng Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) cùng một số đối tượng khác được xác định đứng ra tổ chức, thu tiền xâu ở sòng bạc này...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, lực lượng công an vẫn đang đồng hành với lực lượng quân sự, y tế ở tuyến đầu chống dịch, song không vì thế mà thả lỏng công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

“Thời gian qua, nhiều vụ vi phạm như sử dụng ma túy trong quán karaoke, chống người thi hành công vụ được điều tra xử lý nghiêm, có vụ đã đưa ra xét xử. Công an tỉnh quán triệt các đơn vị tập trung triệt xóa nhiều chuyên án liên quan đến an ninh trật tự, đấu tranh xử lý nghiêm, nhất là hành vi đua xe trái phép và đánh bạc. Đây là một trong những chỉ đạo lớn của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng là quyết tâm của toàn lực lượng để giữ bình yên cho nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.