Lực lượng công an kiểm soát hơn 19 nghìn phương tiện trong ngày 2.8

(QNO) - Chiều 2.8, Công an tỉnh cho biết, tính đến trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương tổ chức 62 điểm chốt chặn theo quyết định của UBND tỉnh và UBND các cấp. Ngoài ra đã kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của UBND tỉnh.

Công an huyện Thăng Bình kiểm soát phương tiện từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống quốc lộ 14E. Ảnh: THANH THẮNG

Trong ngày 2.8, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát 19.057 phương tiện (giảm 6.280 phương tiện so với ngày 1.8); đo thân nhiệt 20.254 trường hợp (giảm 6.045 trường hợp); khai báo y tế 8.038 trường hợp, trong đó 2.825 người đến từ TP.Đà Nẵng, 395 người đến từ tỉnh Quảng Ngãi.

Đo thân nhiệt các chủ phương tiện. Ảnh: THANH THẮNG

Ngoài ra tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của UBND tỉnh. Qua đó xử lý 1 trường hợp không đeo khẩu trang tại huyện Duy Xuyên với số tiền phạt 200 nghìn đồng.