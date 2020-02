Nam Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm bạn cùng lớp

(QNO) - Công an huyện Nam Giang cho hay vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phương Nam (SN 2001, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) về hành vi hiếp dâm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nam tại hiện trường thực hiện hành vi đồi bại đối với chị N. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, ngày 25.1 (mùng 1 Tết), chị N.T.T.N. (SN 2001) cùng nhóm bạn cùng lớp cấp 3 (trong đó có đối tượng Nam) tổ chức họp mặt lớp đầu năm tại nhà một người bạn tên Nguyễn Văn Xuân (cùng trú thị trấn Thạnh Mỹ).

Do uống nhiều rượu bia, chị N. say nên được đưa vào phòng nghỉ, riêng nhóm bạn tiếp tục lên nhà một người bạn khác để chơi. Lúc này, Nguyễn Văn Phương Nam không thấy chị N. nên quay lại nhà Xuân để tìm. Thấy nạn nhân đang say ngủ, không có người ở nhà, Nam đã thực hiện hành vi đồi bại với chị N.



Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng quay trở lại tìm nhóm bạn để nhậu tiếp và kể sự việc cho Xuân nghe. Xuân đề nghị Nam chở về nhà mình rồi vào phòng nơi N. đang nằm, còn Nam đứng canh cửa, tuy nhiên chưa thực hiện được hành vi thì người nhà của N. đến chở về. Vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo công an vào sáng mùng 3 Tết.

Công an huyện Nam Giang triệu tập Nguyễn Văn Phương Nam lên làm việc. Đối tượng này ban đầu rất ngoan cố, lì lợm. Bằng nhiều biện pháp đấu tranh, cuối cùng Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi.