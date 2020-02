Phú Ninh: Bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá gây thương tích cho người dân

(QNO) - Sáng 7.2, Công an xã Tam Dân phối hợp Công an huyện Phú Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Cường (SN 1997, thôn Cây Sanh, xã Tam Dân) có biểu hiện ngáo đá, dùng vật thể cứng gây thương tích cho một phụ nữ tại địa phương.

Bà L. được đưa đi cấp cứu. Ảnh: T.T

Khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, bà T.T.B.L. (SN 1979, thôn Khánh Tân, xã Tam Dân) ngồi uống nước tại một quán cà phê ở thôn Kỳ Tân (xã Tam Dân) thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Chí Cường xông vào dùng chai, ly đập vào đầu khiến bà bất tỉnh, có nhiều thương tích. Bà L. được người dân điện báo xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Đối tượng Cường khi đó có biểu hiện ngáo đá, sau khi gây thương tích cho bà L. đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tam Dân và huyện Phú Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đến 10 giờ 15, đối tượng này bị bắt giữ.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Cường. Ảnh: T.T

Thiếu tá Dương Văn Chương - Trưởng Công an xã Tam Dân cho biết, Cường là đối tượng nghiện ma túy ở địa phương, lực lượng chức năng đã từng đưa đi cai nghiện, một thời gian khi trở về địa phương thì tiếp tục có biểu hiện tái nghiện.

"Ngày 4.2 vừa qua, Công an xã Tam Dân khống chế đối tượng Cường đề nghị Công an huyện đưa đi cai nghiện ma túy, nhưng được thông báo là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh không tiếp nhận người nghiện mới do đang trong thời gian phòng chống dịch viêm phổi cấp" - Thiếu tá Dương Văn Chương thông tin.