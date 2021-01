Tạm giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

(QNO) - Tiến hành kiểm tra tại một căn nhà thuộc phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lô hàng nồi cơm điện không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: M.T

Ngày 14.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho hay, sáng cùng ngày, đơn vị kiểm tra và tạm giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo đó, kiểm tra hoạt động kinh doanh do Đặng Thị Thảo (SN 1993) làm chủ hộ tại phường Trường Xuân, lực lượng công an phát hiện 2.100 đôi giày dép các loại, 18 nồi cơm điện, 24 bếp nướng điện, 120 gói nho sấy khô, 30 máy xay thịt điện, 24 hộp đựng bánh kẹo đều do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ số hàng hóa trên để điều tra, làm rõ.