Tạm giữ nhóm nghi can chém người ở bờ hồ Nguyễn Du

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa xác minh, tạm giữ nhóm nghi can chém người gây thương tích ở bờ hồ Nguyễn Du vào ngày 14.3 vừa qua.

Nhóm côn đồ trẻ tuổi bị tạm giữ hình sự. Ảnh: T.C

Sáng 19.3, Công an TP.Tam Kỳ thông tin 6 nghi can trong nhóm này đã bị tạm giữ hình sự, gồm Hồ Anh Vũ (22 tuổi), Hồ Đức Hảo (19 tuổi, cùng huyện Tiên Phước), Nguyễn Văn Linh (17 tuổi), Doãn Quốc Mẫn (19 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh Trinh (17 tuổi), Ngô Hoàng Vĩ (18 tuổi, cùng TP.Tam Kỳ). Ngoài ra có Nguyễn Nhiệm Trường (TP.Tam Kỳ) được giao cho gia đình quản lý do chưa đủ 16 tuổi.

Trước đó, rạng sáng 14.3, anh N.V.V. (19 tuổi, xã Tam Anh Nam, Núi Thành) đang nhậu tại khu vực bờ hồ đường Nguyễn Du (TP.Tam Kỳ) thì bị một nhóm thanh niên dùng hung khí xông vào tấn công. Sau khi gây án, nhóm này rời khỏi hiện trường. Anh V. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Hung khí nhóm đối tượng sử dụng để chém người. Ảnh: T.C

Chưa đầy một ngày gây án, Công an TP.Tam Kỳ đã triệu tập làm việc và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng. Cùng ngày, đối tượng Ngô Hoàng Vĩ đến đầu thú và khai nhận sự việc. Đơn vị này cũng đang truy tìm một nghi can khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.