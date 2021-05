Tam Kỳ: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên bán ma túy tại quán bar, karaoke

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Lê Đức Trí (SN 2001) và Nguyễn Đức Truyền (SN 2001, cùng trú TP.Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trí (thứ 2, từ phải sang) và Truyền (thứ 4, từ phải sang) bị công an bắt giữ. (Ảnh do Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, sau gần 2 tháng điều nghiên theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 28.4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công an phường An Xuân và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang đối tượng Lê Đức Trí và Nguyễn Đức Truyền đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa bàn phường An Xuân, tang vật là 2 viên nén màu cam nghi vấn là chất ma túy.

Qua đấu tranh, Truyền khai nhận hai viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc” đang mang đi bán cho con nghiện. Tại vườn nhà của đối tượng Truyền, công an thu giữ hộp giấy bên trong có 7 túi ni-lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và một túi ni-lông khác chứa 36 viên nén màu cam. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Đức Trí và Nguyễn Đức Truyền về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công an xác định 38 viên nén màu cam là chất ma túy loại thuốc lắc có tổng khối lượng 13,21g, chất rắn dạng tinh thể màu trắng trong 7 túi ni-lông là chất ma túy loại Ketamine có tổng khối lượng 5,66g.

Tiếp đến, 2 giờ ngày 29.4, Công an TP.Tam Kỳ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đức Truyền tại khối phố 3 (phường An Xuân) phát hiện, tạm giữ trong tủ quần áo của Truyền có một túi ni-lông bên trong đựng 147 viên nén màu cam và 1 túi ni-lông chứa chắt rắn tinh thể màu trắng và một cân tiểu ly điện tử.

Qua thử nhanh, xác định 147 màu cam là chất ma túy thuốc lắc có tổng khối lượng 50,81g, chất rắn dạng tinh thể màu trắng trong túi ni-lông là ma túy loại Ketamine có tổng khối lượng 41,81g.

Lê Đức Trí và Nguyễn Đức Truyền khai nhận số ma túy trên là của Trí và Truyền góp tiền mua, cất giữ và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, tối 28.4, Lê Đức Trí liên hệ với một người đàn ông không rõ lai lịch trú tại huyện Duy Xuyên mua 50g ma túy loại Ketamine và 200 viên ma túy (loại thuốc lắc) để bán lại kiếm lời với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Sau đó Truyền và Trí mang ma túy về phòng trọ của Trí tại phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) chia số ma túy thành nhiều gói nhỏ để bán.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 28.4, Trí bán cho một người tên không rõ lai lịch trên địa bàn 10 viên thuốc lắc và 5 gói Ketamine với giá 9,5 triệu đồng. Số ma túy còn lại Truyền cất giữ trong nhà và sân vườn để bán cho các con nghiện.

Khoảng 22 giờ ngày 28.4, Truyền và Trí mang 2 viên thuốc lắc đem đi bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Lê Đức Trí và Nguyễn Đức Truyền khai nhận đã nhiều lần mua ma túy bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời, đặc biệt là chuyên cung cấp “hàng” tại các quán bar, karaoke.

Các đối tượng này thường xuyên tiếp cận “con nghiện” tại các quán bar, karaoke, thường hẹn giao hàng ở các địa điểm kín đáo, vắng người để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.