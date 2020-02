Toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy vào thời điểm trước, trong và sau tết

Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) vào dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trước đó lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ PCCC tại 8 lượt cơ sở với 345 người tham gia; 27 đợt tuyên truyền lưu động về PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư và nơi tập trung đông người.

Xây dựng mới 3 đội PCCC cơ sở với 55 đội viên. Hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn PCCC tại 269 lượt cơ sở; kiến nghị khắc phục 859 tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC; xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp, phạt 1,2 triệu đồng. Thành lập 7 tổ công tác tăng cường xuống các chợ trọng điểm tại các huyện, thị xã, thành phố và Khu phố cổ Hội An để phối hợp bảo vệ đảm bảo an toàn PCCC thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cấp 38 giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

Mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng trong đợt cao điểm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, chết 2 người (so với cùng kỳ năm trước tăng 8 vụ, tăng 1 người chết). Lực lượng PCCC đã xuất 33 lượt xe và 241 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.