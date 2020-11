Truy tìm đoàn xe chạy vào khu phố đi bộ ở Hội An

(QNO) - Cơ quan chức năng TP.Hội An đang xác minh lai lịch đoàn xe gồm một ô tô và hai mô tô chạy vào đường cấm trong khu vực phố đi bộ và dừng lại gần Chùa Cầu.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một ô tô và hai mô tô phân khối lớn đi vào đường cấm thuộc khu vực phố đi bộ. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (30.11) mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho thấy một ô tô cùng hai xe mô tô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An, sau đó dừng chân trước Chùa Cầu.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, trích xuất camera, làm việc với người dân địa phương để thu thập thông tin về vụ việc.

Theo hình ảnh trên mạng xã hội, ô tô nói trên mang BKS 51H-330.01 cùng hai xe mô tô phân khối lớn dựng trước di tích Chùa Cầu. Để vào đến địa điểm này, phương tiện phải di chuyển trên tuyến đường đã bị cấm xe.

Được biết, vào cuối tháng 8 vừa qua, Công an TP.Hội An cũng đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng đối với N.L.Q.T. (22 tuổi, trú phường Cẩm An, TP.Hội An) do điều khiển xe ô tô vào khu phố cổ.