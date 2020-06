Vận động giao nộp súng tự chế

HOÀI AN | 04/06/2020 14:30

Công an huyện Nam Trà My đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại súng tự chế, vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Nam Trà My tăng cường việc vận động người dân giao nộp các loại súng tự chế. Ảnh: THANH THẮNG

Địa hình của huyện Nam Trà My phần lớn là đồi núi có nhiều cánh rừng nguyên sinh, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Theo Công an Nam Trà My, một số người dân vẫn còn thói quen săn bắn, bảo vệ mùa màng. Đặc biệt, bộ phận người dân chưa nhận thức hết được sự nguy hiểm của các loại vũ khí, chưa nắm được các quy định của pháp luật nên vẫn còn lưu trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn. Trong đó nổi lên nhiều nhất là súng tự chế.

Trước thực trạng này, cán bộ công an nỗ lực bám dân kết hợp uy tín của già làng, trưởng bản đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 28 khẩu súng tự chế cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác.

Xã Trà Don là địa bàn có nhiều cánh rừng, người dân vẫn còn tàng trữ những loại súng có tính sát thương cao. Trong đó súng Kalip được một số người sử dụng, dù phải đổi cả trâu, bò mới có được. Do vậy, để vận động người dân giao nộp là việc không hề dễ dàng. Ngoài những lần vào bản tuyên truyền, kết hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín vận động, Công an huyện Nam Trà My còn phải thực hiện vận động cá biệt nhiều lần.

Đơn cử như trường hợp của anh H.V.L và N.H.N (cùng trú thôn 1, xã Trà Don). Trước đây 2 người này có giữ khẩu súng Kalip để săn bắn. Dù được lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, hiểu rõ đây là hành vi sai trái nhưng vì giá trị tài sản cao nên L. và N. trốn tránh, không giao nộp. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực vận động của lực lượng công an, cả hai đã giao nộp khẩu súng.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Nam Trà My) cho biết, để ngăn ngừa hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ của đội thường xuyên nắm tình hình, lên danh sách người lưu trữ vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời vào các bản làng xa xôi để tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức, vận động người dân giao nộp. Tuy nhiên với đặc thù là địa bàn miền núi, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn nên công tác xử lý gặp trở ngại. Nếu xử lý nặng, người dân phải vay mượn tiền để nộp, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Vì vậy, với địa bàn vùng núi cao này, công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp là chính.

Công an huyện đã tham mưu xây dựng kế hoạch vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện. Lực lượng công an huyện phối hợp với chính quyền cơ sở tích cực vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau cũng như thông qua già làng, người có uy tín trong đồng bào nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, từ đó tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

“Đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng khác trên địa bàn, các già làng, trưởng bản để thành lập tổ công tác đến cơ sở vận động thu hồi, phát phiếu tố giác, phát giác cho công dân và thường xuyên thu thập thông tin. Qua đó nắm bắt các đối tượng có hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xử lý kịp thời. Từ đó ý thức của người dân được nâng cao, hạn chế tình trạng người dân tự chế, sử dụng súng và tự giác giao nộp. Với những nỗ lực nêu trên, tình hình an ninh trật tự ở Nam Trà My ngày càng cải thiện” - Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn nói.