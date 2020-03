Xác định danh tính nhóm người dàn cảnh khất thực ở phố cổ Hội An

(QNO) - Chiều 31.3, Công an TP.Hội An thông tin, qua xác minh, truy xuất camera an ninh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nhóm người dàn cảnh khất thực tại chợ Hội An gây xôn xao dư luận vào sáng cùng ngày.

Nhóm người dàn cảnh khất thực tại chợ Hội An vào sáng nay 31.3. Ảnh: facebook

Theo đó, những người trên đến từ TP.Đà Nẵng, giả mặc trang phục của người khất thực và dàn cảnh ngồi xin tiền tại địa bàn phường Minh An, có người cũng trong nhóm này bỏ tiền vào nón lá sau đó quay video đăng lên mạng xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Minh An cho biết sẽ mời nhóm người trên vào Hội An để làm rõ vụ việc vì hành vi không phù hợp trong bối cảnh toàn cộng đồng đang tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19.