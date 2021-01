Xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TP.Tam Kỳ đã thực hiện chuyên đề tăng cường xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, hơi thở có nồng độ cồn. Qua đó, phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

CSGT Tam Kỳ đo nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Từ ngày 13.1 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp điều khiển xe dương tính với ma túy, tổng số tiền xử phạt 140 triệu đồng; 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt gần 200 triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm – Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ cho biết, đơn vị thường xuyên ra quân xử lý các lỗi vi phạm như sử dụng nồng độ cồn khi điều kiển phương tiện, sử dụng chất ma túy, điều khiển xe đi ngược chiều, vượt đèn đỏ… Đây là những lỗi chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Trong quá trình xử lý thường gặp những trường hợp không chấp hành, gây khó khăn cho cơ quan chức năng, nhưng lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm, không để các đối tượng chây ỳ.

Trung tá Nguyễn Hồng Tâm – Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết thêm, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục thường xuyên tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công khai kết hợp hóa trang, huy động lực lượng, phương tiện, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.