Biến dạng những ngôi làng xứ Quảng

Dựng lại một phần Hội An xưa

LÊ QUÂN - QUỐC TUẤN | 31/01/2021 - 11:00

Cuối tuần này, một chương trình nghệ thuật thực cảnh mang tên “Hội An Show - Tri ân” sẽ “trình làng” tại phố Hội. Dựng lại một phần không khí của thương cảng Hội An xưa, cùng với đó, kể huyền tích Chùa Cầu bằng nghệ thuật, ekip thực hiện chương trình hy vọng sẽ làm mãn nhãn người xem. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Quang Vinh và Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Lanh về một vài lát cắt trong show diễn độc đáo này.