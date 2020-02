Đầu xuân chơi hội...

Từ các gian bài chòi cho đến những hội làng, khắp nơi đều rộn ràng không khí lễ hội của những ngày tết cổ truyền.

Múa rối nước cổ truyền tại Hội An. Ảnh: TTVH H.A

Bà Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn Ca kịch Quảng Nam cho biết, từ đêm mùng 4 Tết, đoàn đã phối hợp với Thành đoàn Tam Kỳ ra quân đầu năm bằng các hoạt động tại Quảng trường 24.3.

Mở đầu bằng cách tạo sân chơi bài chòi cho người dân TP.Tam Kỳ, các thẻ bài được phát ra, người người hào hứng, say mê theo từng câu hô của anh hiệu. Không còn lạ lẫm với gian trò chơi dân gian này, từ nhiều năm nay, mùa tết năm nào, người dân thành phố cũng gần như tìm đến khu vực này để du xuân. Ngoài hoạt động tại khu vực trung tâm, tại các xã vùng ven thành phố, nhiều sân chơi dân gian truyền thống được tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Bốn - người dân xã Tam Thanh chia sẻ, cũng như mọi cái tết cổ truyền khác, người dân xã Tam Thanh rất mê các sân chơi văn nghệ, dân gian được tổ chức vào dịp này. Quảng trường biển Tam Thanh trở thành nơi để người dân nơi đây tập trung về với các khu vui chơi cho trẻ nhỏ, các gian hô hát bài chòi vào ban đêm...



Tại TP.Hội An, dù khá nhiều người còn e ngại vì lo sợ dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona, tuy nhiên tại các điểm vui chơi giải trí vẫn có rất đông du khách tham dự. Theo lãnh đạo Trung tâm VH-TT TP.Hội An, thành phố luôn chuẩn bị chu đáo cho các không gian, điểm dừng chân trên địa bàn để người dân có điểm vui xuân.

Năm nay, Hội An có khá nhiều các tiểu cảnh trên các ngả đường cũng như những điểm dừng chân đều được trang trí theo phong cách tết cổ truyền, đậm sắc màu truyền thống.

Ngay từ đêm mùng 1 Tết, các điểm sinh hoạt bài chòi đã rộn ràng du khách đến tham gia. Gần 3 năm liền, bà Jan Chambers (du khách Australia) đều tham dự đêm giao thừa Tết Nguyên đán tại Hội An.

Tiếp sau đó, các hội lễ của làng nghề bà đều tìm cách dự phần. Đi đến đâu, bà Chambers cũng nhận được sự chào đón niềm nở, những nụ cười thân thiện của người dân phố cổ.

Ở các vùng quê khác, bắt đầu đêm mùng 4, người dân đã chờ đón các đêm diễn của Đoàn Ca kịch Quảng Nam. Bà Võ Thị Thu Mây nói thêm, sau 2 đêm diễn tại TP.Tam Kỳ, Đoàn Ca kịch sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn đến các xã vùng xa của nhiều địa phương, từ Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Đại Lộc... Nhiều năm liền biểu diễn phục vụ nhân dân vui tết đón xuân ở cơ sở, Đoàn Ca kịch Quảng Nam đã chứng tỏ sức hút của mình với các vở kịch từng đoạt giải tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, cùng chương trình ca nhạc tổng hợp 30 phút đậm sắc xuân.

“Từ nay cho đến rằm tháng Giêng, đoàn sẽ diễn 2 vở này tại các huyện, sau đó đoàn sẽ bắt đầu những suất diễn mới tại các địa phương vùng núi” - bà Võ Thị Thu Mây nói.

Với những nghệ sĩ, đầu năm đứng trên sân khấu, nhìn xuống thấy dòng người chen chúc nhau nghe xem mình biểu diễn, thì hẳn không còn hạnh phúc nào bằng. Nghệ sĩ nhân dân Từ Minh Hiệp (Đoàn Ca kịch Quảng Nam) nói, năm nào đoàn cũng cố gắng dàn dựng và tập luyện những vở diễn mới, để tết đến xuân về phục vụ cho người dân ở khắp mọi nơi của xứ Quảng. Với hơn 40 con người, từ nghệ sĩ biểu diễn cho đến nhạc công, kỹ thuật sân khấu..., Đoàn Ca kịch Quảng Nam xem chuyến lưu diễn đầu xuân của mình là niềm hạnh phúc.