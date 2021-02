Hội An không tổ chức Hội Tết Nguyên tiêu 2021

Hướng tới đưa di tích đình Ông Voi vào ô vé tham quan khu phố cổ Hội An

QUỐC HẢI | 24/02/2021 - 15:35

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa phê duyệt phương án bảo vệ và phát huy di tích đình Ông Voi ở phường Minh An, hướng tới đưa di tích vào ô vé tham quan trong khu phố cổ Hội An.