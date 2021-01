Hứa hẹn bất ngờ thú vị từ show diễn tái hiện thương cảng Hội An (clip)

(QNO) - Chỉ còn 10 ngày nữa show diễn thực cảnh tái hiện thương cảng Hội An thế kỷ 16 đến 19 chính thức diễn ra trên sông Hoài. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 90% phần việc cơ bản hoàn tất, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người dân và du khách.

Show diễn sẽ tái hiện thương cảng Hội An trên sông Hoài, khu vực trước Chùa Cầu. Ảnh: VĨNH LỘC

Với tên gọi “Hội An show - Tri ân”, chương trình là sự hợp tác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và UBND TP.Hội An nhằm kể lại câu chuyện lịch sử phố Hội bằng nghệ thuật. Trong đó, điểm nhấn chính là tái hiện thương cảng Hội An xưa - nơi tàu thuyền các quốc gia tấp nập giao thương.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, show diễn chỉ là một lát cắt văn hóa của vùng đất Hội An gắn với những câu chuyện từ lụa tơ tằm đến bài chòi, văn hóa Chăm… Trong đó, hai điểm nhấn được xem hay nhất chính là phục dựng cảnh đánh thủy quái dựa trên sự tích Chùa Cầu và thương cảng Hội An xưa.

Ngoài ra, một điểm độc đáo khác của show diễn chính là sự tương tác giữa khán giả và diễn viên. Ở đó mọi sinh hoạt, buôn bán, hàng quán cà phê, khách tham quan… vẫn diễn ra bình thường, tự nhiên và chân thực nhất. Sân khấu chính của show diễn kéo dài từ Chùa Cầu ra đến sông Hoài. Dự kiến thời lượng chương trình kéo dài 120 phút, sau đó được rút gọn còn 65 phút trước khi bàn giao cho Hội An trình diễn phục vụ khách du lịch hằng tuần.

Các tàu treo cờ một số nước từng giao thương buôn bán tại Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ show diễn đạt khoảng 90%, trong đó 7 chiếc tàu sắt treo cờ các quốc gia Nhật Bản, Hà Lan, Việt Nam, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung Quốc… đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số chi tiết như trang trí thân tàu, lắp ụ neo thuyền… trước khi bắt tay vào tập luyện cho vở thực cảnh.

Theo kế hoạch, ngày 25.1 bắt đầu tập luyện liên tục (ngày 3 buổi), ngày 29.1 tổng duyệt trước khi biểu diễn tối 30.1. Chương trình thu hút khoảng 150 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, bao gồm 30 diễn viên người nước ngoài đóng vai thương nhân, khách du lịch.

Clip phục dựng thương cảng Hội An:

Your browser does not support the video tag.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, show diễn sẽ là một sản phẩm du lịch mới lạ của Hội An trong năm 2021. Riêng “thương cảng” hứa hẹn là điểm check-in thú vị cho du khách tham quan.

“Tôi tin rằng, “Hội An show - Tri ân” sẽ mang đến những bất ngờ, hấp dẫn cho du khách. Thông qua chương trình, du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử Hội An qua những bước chân thời gian, hiểu thêm ý chí và sự kiên trung của cư dân phố Hội - những con người không ngừng vươn lên, sáng tạo, bắt nhịp cuộc sống mới” - ông Lanh nói.

Được biết, tổng kinh phí cho “Hội An show - Tri ân” khoảng 5 tỷ đồng, trích từ một phần ngân sách thành phố và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Hội An.