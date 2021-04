Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Khai mạc triển lãm ảnh "Sắc màu Hội An"

ÁNH NGUYỆT - NGỌC NHẪN | 10/04/2021 - 10:54

(QNO) - Chiều 9.4, tại số nhà 31 Nguyễn Thái Học (TP.Hội An) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Sắc màu Hội An" do Trung tâm VH-TT&TT-TT Hội An phối hợp với nhóm nhiếp ảnh V-ART tổ chức.