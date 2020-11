Văn nghệ sĩ hướng về đồng bào miền núi

Những hoạt động gây quỹ hướng về đồng bào vùng thiệt hại nặng do sạt lở, lũ quét đang được nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện, trong đó có nhiều anh chị em văn nghệ sĩ...

Ca sĩ Nguyễn Thị Hoàng Trang tham gia vào đêm nhạc gây quỹ cho đồng bào vùng sạt lở tại Hội An. Ảnh: K.L

Tối 2.11, một đêm nhạc thu hút đông đảo người dân phố Hội lẫn các bạn trẻ từ khắp mọi nơi được Hội thiện nguyện Ong Vàng và các nghệ sĩ trẻ thực hiện. Trong không gian ấm cúng của một quán cafe tại phố cổ, nhiều người cùng chung tay để phần nào chia sẻ khó khăn với đồng bào ở các nóc, các làng tại vùng núi của Quảng Nam.

Đồng giá thức uống 50 nghìn đồng/món, kinh phí thu được sẽ được Hội thiện nguyện Ong Vàng lên kế hoạch giúp sức cùng đồng bào vùng cao ổn định lại cuộc sống. Có mặt từ khá sớm, nhiếp ảnh gia Lê Trọng Khang cho biết, anh cùng bạn mình mong muốn góp ít kinh phí để tạo ra một nguồn quỹ giúp đồng bào vượt qua khó khăn hiện tại.

Dự kiến sẽ tổ chức hai đêm nhạc vào cuối tuần này, họa sĩ Trương Bách Tường cho biết, đêm nhạc nhằm quyên góp kinh phí để giúp đỡ đồng bào hai địa phương Nam Trà My và Phước Sơn, nhất là các cháu thiếu nhi đang lâm vào cảnh mồ côi. Hai đêm nhạc tổ chức vào ngày 7 và 8.11 tại rạp Hội An sẽ do các nghệ sĩ, anh em yêu văn nghệ tại Hội An thực hiện.

"Những hình ảnh, những thân phận đau thương, những ánh mắt thất thần của các nạn nhân khi mất đi người thân được phát lên các phương tiện thông tin hàng ngày, hàng giờ khiến chúng ta không thể ngồi yên. Anh chị em chúng tôi, những người hoạt động văn nghệ tại Hội An cũng vậy. Sau nỗi xúc động là trăn trở, là suy tư và hành động. Tuy không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng vì đồng bào đang gặp phải sự mất mát quá lớn, nên chúng tôi mạnh dạn tổ chức các đêm nhạc để gây quỹ" - họa sĩ Trương Bách Tường nói.

Cũng với tinh thần này, tối 11.11, đêm nhạc "Thương lắm miền Trung" do họa sĩ Bùi Quý Phong cùng nhóm bạn thực hiện với sự góp mặt của các nghệ sĩ từ Hội An như ca sĩ Ánh Tuyết, Duy Dũng... sẽ tổ chức để gây quỹ giúp đỡ đồng bào.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh cho biết, hội đã có kế hoạch vận động hội viên cùng chung tay chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng cao. Trong đó, ngoài việc kêu gọi vận động trực tiếp, Hội VH-NT tỉnh sẵn lòng giúp sức cho các hội viên có ý định tổ chức những hoạt động đặc thù như đêm nhạc hay các cuộc triển lãm để gây quỹ.

"Giữa những ngày miền Trung vật lộn với khó khăn do thiên tai, điều ấm lòng nhất là tình cảm tương thân tương ái từ người dân cả nước qua những lời kêu gọi và đóng góp sẻ chia. Không ngoài mục đích này, Hội VH-NT tỉnh cũng sẽ có những hoạt động cụ thể để phần nào đó giúp đồng bào vùng cao vượt qua khó khăn hiện tại " - ông Nguyễn Hoàng Bích nói.