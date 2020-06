Kích cầu du lịch từ thực tiễn Hội An

QUỐC TUẤN - KHÁNH LINH | 08/06/2020 - 10:00

Hội An phải tìm cơ hội riêng trong làn sóng kích cầu chung để du lịch địa phương tiếp tục cầm cự. Những người làm du lịch nhiều tâm huyết đã ngồi lại cùng nhau tại tọa đàm “Kích cầu du lịch - nhìn từ thực tiễn Hội An” diễn ra cuối tuần qua. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Tạp chí The Leader tổ chức với mong muốn tạo ra sự tương tác, kết nối hữu hiệu hơn.