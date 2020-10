10 hồ chứa đầy nước, thủy điện đang vận hành hạ mực nước

(QNO) - Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sáng 17.10 cho biết, hiện có 10 trong số 17 hồ chứa vừa và lớn tích đầy nước; các thủy điện cũng được chỉ đạo vận hành hạ mực nước về mực nước cao nhất trước lũ đối với các hồ chứa A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4.

Theo ghi nhận, từ hôm qua 16.10 đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 60 đến 260mm. Mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ ở mức báo động I, riêng tại Ái Nghĩa ở báo động II.

Tính đến 4 giờ sáng nay, trong số 17 hồ chứa vừa và lớn có 10 hồ đầy nước gồm Đá Vách, Nước Rôn, Phước Hà, An Long, Hố Giang, Hương Mao, Cây Thông, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân; 2 hồ trên 80% dung tích hữu ích là Vĩnh Trinh, Trung Lộc; 3 hồ trên 50% dung tích hữu ích gồm Cao Ngạn, Đông Tiễn,Việt An; còn lại 2 hồ dưới 50% dung tích hữu ích (Thái Xuân đạt 43,98%, Phú Ninh đạt 39,71%).

Trước đó, ngày 14.10, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ đối với các hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4.

Mưa lớn dự kiến kéo dài từ hôm nay đến 19.10. Ảnh: T.C

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng ban hành công văn về việc vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2; đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Thu Bồn và sông Vu Gia cùng một số công văn về việc vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 4.

Dự báo hôm nay đến ngày 19.10 các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ hôm nay đến ngày mai 18.10, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.