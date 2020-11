Bắc Trà My: Tiếp tục sạt lở, sập một nhà dân tại xã Trà Giác

(QNO) - Trong khi các lực lượng chức năng Bắc Trà My đang tập trung nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở núi vào chiều qua (11.11) tại chân đập thủy điện Sông Tranh 2, thì sáng sớm nay (12.11) tại xã Trà Giác lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm sập một ngôi nhà của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: V.B

Ông Hồ Ngọc Ân - Chủ tịch UBND xã Trà Giác cho hay, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay.

Một phần quả đồi khu Nước Sam bị ngấm nước mưa những ngày qua bất thần đổ sập, kéo theo cây cối và đất đá làm sập hoàn toàn căn nhà của bà Hồ Thị Phải và vùi lấp một đoạn đường hơn 40m (thuộc tuyến quốc lộ 40B, thôn 1 xã Trà Giác). Đây là khu vực giáp ranh với khu Nước Xa thuộc huyện Nam Trà My.

Vụ sạt lở làm sập hoàn toàn căn nhà của bà Hồ Thị Phải (thôn 1 xã Trà Giác). Ảnh: V.B

Rất may, trước đó do nhà bà Phải nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ cao bị sạt lở nên chính quyền, đoàn thể xã Trà Giác đã vận động 5 người của gia đình sang lánh nạn tại nhà người thân; đồng thời lực lượng dân quân, thanh niên địa phương cũng đã giúp chuyển toàn bộ lương thực, tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền huyện Bắc Trà My hiện huy động phương tiện cơ giới đến san gạt khối lượng đất đá và cây cối sạt lở để thông tuyến. Do khối lượng sạt lở quá lớn nên đến trưa nay vẫn chưa thể thông tuyến tại điểm này.

Huyện Bắc Trà My huy động phương tiện cơ giới san gạt khối lượng đất đá, cây cối để thông tuyến. Ảnh: V.B

Cũng theo ông Ân, trong đợt mưa lớn lần này, toàn xã Trà Giác có đến 7 điểm, khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Xã đã huy động di dời khẩn hơn 80 hộ với hơn 250 người đi lánh nạn tại nhà người thân, trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, trường học… nên tuy xảy ra sạt lở núi ở nhiều điểm, làm sập hoàn toàn hàng chục nhà ở nhưng không có thiệt về người.