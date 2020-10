Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

(QNO) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, tính đến 19 giờ ngày 29.10, Nam Trà My có 15 người chết, 45 người bị thương, 15 người mất tích; Bắc Trà My 1 người chết; Phước Sơn 5 người chết, 8 người mất tích; Hiệp Đức 1 người mất tích do bão số 9.

Lực lượng biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9. Ảnh: X.H

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, bão số 9 gây thiệt hại hoàn toàn 2.372 nhà; 748 nhà thiệt hại 50 - 70%; 1.893 nhà thiệt hại 30 - 50%; 14.725 nhà hư hỏng một phần.

Đến nay, hệ thống thông tin truyền thông không hoạt động được, hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị mất điện chưa được khắc phục. Nhiều trường học, nhà công vụ giáo viên, học sinh, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng đang được thống kê; trong đó có 55 điểm trường, 18 trạm y tế, 13 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. Khoảng 465ha diện tích hoa, rau màu, 7.580ha keo, 90ha cây ăn quả bị ngã đổ; đang thống kê thiệt hại về gia súc, gia cầm.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với UBND các địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Quảng Nam, các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương tổ chức khắc phục hệ thống điện, hệ thống viễn thông, đảm bảo giao thông bước một để đảm bảo phục vụ dân sinh. Sở GD-ĐT tập trung khắc phục các thiệt hại, hư hỏng về trường học và trang thiết bị phục vụ dạy học.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về dân sinh để sớm ổn định đời sống.

* Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, tính đến 5 giờ sáng nay 30.10, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến 200mm, một số địa phương diễn biến mưa rất to hơn 300mm.

Hiện lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm. Mực nước lúc 5 giờ sáng nay trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 6,41m, dưới báo động I 0,09m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 3,52m, dưới báo động I 2,98m; tại Câu Lâu 1,39m, dưới báo động I 0,61m; tại Hội An 0,63m, dưới báo động I 0,37m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 0,53m, dưới báo động I 1,17m.

Các 12 hồ chứa thủy lợi đầy nước, 5 hồ hơn 70% dung tích. Các thủy điện vẫn đang tiếp tục điều tiết nước, lưu lượng xả của thủy điện Sông Tranh 2 là 300,86m3/s, thủy điện A Vương: 76m3/s, thủy điện Đăk Mi 4: 378,56m3/s, thủy điện Sông Bung 4: 219m3/s.