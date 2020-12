Biên phòng Quảng Nam cứu hộ kịp thời tàu cá Bình Định sắp chìm cùng 12 ngư dân

(QNO) - Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho hay một tàu cá của ngư dân Bình Định bị vỡ be tàu, có nguy cơ bị chìm vừa được Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) cứu nạn, 12 lao động trên tàu an toàn.

Tàu BĐ-94757 TS bị nạn lúc 4h20 phút sáng nay 11.12. Ảnh: B.P

Trước đó, lúc 4h20 ngày 11.12.2020, tàu BĐ-94757 TS, công suất 550 CV do ông Nguyễn Văn Bi (SN 1981, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động hành nghề lưới vây, khi đang đánh bắt thì va vào Hòn Mồ (Cù Lao Chàm) gây vỡ be mũi tàu, nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm.

Lúc 5h cùng ngày, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm điều động ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu bị nạn, cùng ngư dân bơm nước và hướng dẫn tàu bị nạn chạy vào khu vực Bãi Bìm (Cù Lao Chàm). Trên tàu lúc bấy giờ chứa khoảng 3.500 lít dầu DO (chứa trong các két dầu, có khóa van két).

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm bơm nước và hướng dẫn tàu bị nạn chạy vào bờ. Ảnh: B.P

Hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đang làm rõ thông tin tàu bị nạn, tăng cường quan sát, phát hiện dầu loang, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu.

Tàu BĐ-94757 TS xuất bến ngày 10.12 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

Clip xử lý sự cố tàu bị vỡ mũi be: