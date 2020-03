Thầm lặng với những công việc phòng dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam và nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An) được ví như “Biệt đội sao đêm”. Miệt mài theo từng phần việc, niềm vui cuối ngày với họ là khi tận thấy những người cách ly bình yên chìm vào giấc ngủ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên các chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trách nhiệm người lính

Dường như không có phút giây nào họ được nghỉ. Khi ca dương tính thứ 57 xuất hiện, công việc càng thêm nhiều. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp - Đội trưởng Đội bảo vệ tại khu cách ly nói, kể từ khi nhận nhiệm vụ, tất cả cán bộ chiến sĩ đều sẵn sàng tâm lý, với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người lính. “Chống dịch như chống giặc”, quan điểm đó được quán triệt, giúp các chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm được giao phó.

“Mặc dù khu vực cách ly còn nhiều khó khăn thiếu thốn, môi trường sinh hoạt và khả năng lây nhiễm cao nhưng anh em chúng tôi đã chủ động, động viên nhau an tâm tư tưởng thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào trận chiến phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19” - Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ.

Gần 10 ngày kể từ khi triển khai trung tâm cách ly này, toàn bộ 150 giường nghỉ đều được trang bị đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt, ăn ở của người được cách ly. Trung tâm này được phân thành hai khu riêng biệt, dành cho người nước ngoài và người Việt Nam. Hơn 15 cán bộ chiến sĩ BĐBP được điều động làm nhiệm vụ, cùng nhân viên y tế túc trực ngày đêm, đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch.

Cứ mỗi đợt có người đến cách ly, bên cạnh kiểm tra thân nhiệt tại chỗ, các bác sĩ quân y phối hợp tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng và hướng dẫn, bố trí chu đáo nơi ăn ở. Công việc phun thuốc tiêu độc khử trùng cũng được thực hiện đều đặn vào các thời điểm sáng và chiều tối.

Hàng chục người cách ly được đưa đến, rồi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra. Cứ sau mỗi lần có kết quả âm tính được thông báo, các chiến sĩ lại thở phào nhẹ nhõm. Dù lo lắng trước mối hiểm nguy của dịch, nhưng tinh thần người lính đã giúp các chiến sĩ thêm can trường, cẩn trọng triển khai các biện pháp vừa đảm bảo an toàn cho cả đội, vừa an toàn cho từng cá nhân làm nhiệm vụ. “Phục vụ tốt, nhưng cũng phải chủ động bảo vệ tốt bản thân trước dịch. Đó mới là hiệu quả trong công tác phòng chống dịch hiện nay”. Đó cũng là mục tiêu mà các chiến sĩ luôn dặn mình khi trực tiếp tiếp xúc, làm nhiệm với các vị khách được đưa đến cách ly.

Mong dịch bệnh qua mau

Nhiệm vụ đặc biệt Tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An) mới đây, bên cạnh biểu dương tinh thần và trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ BĐBP, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ khu cách ly, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, công việc của các chiến sĩ đang thực hiện là nhiệm vụ hết sức đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn, góp phần cùng chính quyền địa phương ứng phó với tình hình dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn các cán bộ y tế, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly tiếp tục vượt khó, nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, sẵn sàng trong mọi tình huống, sớm hoàn thành công việc mà đơn vị, tổ chức đã giao phó.

Tối 16.3, ngay sau khi tiễn 9 người nước ngoài đến sân bay về nước khi đã cách ly đủ 14 ngày, cùng 39 vị khách khác đến cơ sở cách ly mới, các chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế đã cùng nhau dọn dẹp phòng ở. Suốt đêm, họ cùng nhau giặt giũ, phun thuốc khử trùng toàn bộ căn phòng và khu vực gần đó. Công việc đến tận khuya mới xong, ai cũng rã rời.

Thường xuyên tiếp xúc với người cách ly tại đây, Thượng úy Nguyễn Văn Quốc Trí - cán bộ Quân y BĐBP tỉnh chia sẻ, sau những lần kiểm tra sức khỏe cho du khách, rồi dọn dẹp phòng ốc, nỗi lo trong mỗi người càng lớn. Có đêm, cả đội trằn trọc thao thức, không sao ngủ được. Phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, các bác sĩ quân y phải vận dụng triệt để từng khâu kỹ thuật, kỹ năng kiến thức về phòng chống dịch. Vì thế, dù có phần lo lắng nhưng hầu hết bác sĩ quân y đều cảm thấy rất tự tin khi thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với người cách ly.

“Khó khăn lớn nhất không phải là điều kiện vật chất hay kỹ năng hỗ trợ du khách, mà chính là rào cản về ngôn ngữ. Để khắc phục, anh em chiến sĩ phải sử dụng công cụ google dịch trên điện thoại để trao đổi với du khách. Vì vậy, họ đã phần nào đồng cảm và chia sẻ với khó khăn chung của những người làm nhiệm vụ cách ly. Cả chúng tôi và du khách, ai cũng mong dịch bệnh sớm qua mau để mọi thứ lại trở về với cuộc sống đời thường như trước đây” - Thượng úy Nguyễn Văn Quốc Trí tâm sự.

Quen với thao trường, đạn dược và súng ống, nhưng khi cần, các chiến sĩ vẫn làm tròn nhiệm vụ của một “săn sóc viên”. Không công việc nào mà các anh nản chí. Bởi trong thâm tâm các anh luôn nghĩ, chỉ khi nào vượt qua được mọi thử thách, khi đó mới thực sự vượt qua nỗi sợ hãi. Và dịch Covid-19, cũng không là ngoại lệ, buộc tất cả phải quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh nói như vậy nên động viên các chiến sĩ tiếp tục với công việc, với nhiệm vụ của những người lính biên phòng. Cả ở khu cách ly, ở biên giới hay khu vực nào đó mà dân cần, các chiến sĩ biên phòng cũng sẵn sàng có mặt, gieo lên niềm tin cho cộng đồng, xã hội.

“Dù khó khăn, vất vả, các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly phải nhận thức được trách nhiệm của mình với công việc được cấp trên giao phó. Bên cạnh dồn cả tâm sức, trí tuệ cho công cuộc phòng chống dịch, mỗi chiến sĩ cần trang bị cho mình những kỹ năng thật tốt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và phải xác định tinh thần chung là chống dịch như chống giặc” - Thượng tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Chiều Hội An, gió lộng từ phía biển. Bên trong khu cách ly, các chiến sĩ vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp, phun thuốc khử trùng. Ai cũng tất bật cho nhiệm vụ chung nên thầm mong dịch sẽ qua mau, để họ được sớm trở về đoàn tụ với người thân, gia đình.