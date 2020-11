Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí gạo cứu trợ đến Bắc Trà My, Nam Trà My

AN BÌNH | 02/11/2020 09:59

(QNO) - Ngày 1.11, Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí hơn 1 tấn gạo cứu trợ của các tổ chức xã hội lên huyện Bắc Trà My, Nam Trà My để chuyển kịp thời đến nhân dân các xã bị cô lập, gặp nhiều khó khăn do bão số 9.

Bưu điện tỉnh vận chuyển gạo lên Nam Trà My để kịp thời hỗ trợ bà con. Ảnh: Bưu điện cung cấp

Ngay khi miền Trung căng mình chống chịu với đợt bão lũ lịch sử, Bưu điện Việt Nam đã nhanh chóng công bố miễn cước chuyển hàng cứu trợ cho tất cả tổ chức, cá nhân trên cả nước gửi đến Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Hàng trăm nghìn bưu phẩm, bưu kiện là lương thực thực phẩm, thuốc men, quần áo, hàng tiêu dùng… đã được những tấm lòng vàng trao gửi cho nhân viên bưu điện tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã để chuyển đến bà con vùng lũ, các khu vực bị sạt lở sớm nhất.

Trong điều kiện mưa lũ phức tạp, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí còn bị ngập sâu nhưng hàng hóa từ khắp nơi vẫn được người lao động của bưu điện khẩn trương khai thác. Những chuyến xe bưu chính từ các tỉnh, thành phố nối tiếp về miền Trung bất kể ngày đêm, gió bão hay lũ lụt.